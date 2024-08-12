Из-за эффективной работы ВСУ: РФ уменьшает количество обстрелов на Харьковщине

Сейчас россияне чаще всего наносят удары управляемыми авиабомбами и Искандерами, говорит Синегубов.

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РФ уменьшает количество обстрелов на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео, flickr

Власти Харьковщины продолжают фиксировать снижение интенсивности обстрелов области со стороны страны-агрессора России. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

"Мы фиксируем каждый день резкое уменьшение ударов управляемыми авиабомбами, но все равно под ударами может быть именно город Харьков и приграничье. Раньше было от 30 до 60 ударов в сутки, а сейчас их не более 10", - сказал он.

Синегубов подчеркнул, что это - следствие эффективной работы Сил обороны.

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Он также добавил, что сейчас россияне чаще всего наносят удары управляемыми авиабомбами и Искандерами.

По его словам, для приграничных и непосредственно фронтовых территорий планируют усиливать требования комендантского часа - для того, чтобы Силам обороны ничто не мешало эффективно выполнять задачи.

Искандер / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, как сообщили в оперативно-тактической группировке войск ВСУ "Харьков", российские захватчики на Харьковском направлении продолжают атаковать позиции Сил обороны.

Однако, операция в Курской области значительно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, россияне начали меньше применять артиллерийское вооружение для ударов по позициям Сил обороны.

Ранее также сообщалось, что Россия перебрасывает дополнительные силы из Луганской области на Харьковщину, усиливает боевые посты и средства связи.

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