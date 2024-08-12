На Харьковщине РФ перебрасывает резервы: в ВСУ назвали направление нового штурма

Российские захватчики на Харьковском направлении продолжают атаковать позиции Сил обороны.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

В Харьковской области три боевые столкновения с российскими захватчиками: два в районе Волчанска и одно возле Тихого.

Как сообщили в оперативно-тактической группировке войск ВСУ "Харьков", российские захватчики на Харьковском направлении продолжают атаковать позиции Сил обороны.

"В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение л/с и улучшить систему связи", - отметили украинские защитники. видео дня

Они подчеркивают, что в районе с северо-западнее Тихого противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное совершенствование позиций.

Уточняется, что в течение 11 августа произошло 5 боевых столкновений, в ходе которых враг нанес 32 удара дронами-камикадзе и совершил 365 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала суток продолжаются 3 боевых столкновения: 2 в районе Волчанска и 1 северо-западнее Тихого, сообщили в ОТГ "Харьков" и добавили, что за прошедшие сутки враг на Харьковском направлении потерял (уничтоженными и ранеными) 93 человека.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Также уничтожено и повреждено 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов:

11 артиллерийских систем;

12 автомобилей;

3 единицы спецтехники;

20 БпЛА.

Ситуация на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харков" обстановка остается сложной и напряженной. Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может открыть новую "горячую точку" в Харьковской области. Оккупанты агрессора России могут расширить попытаться расширить фронт на севере Харьковской области, утверждают аналитики Института изучения войны.

Как сообщалось ранее, наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой, пишет Bild. Оккупанты не достигли своих "целей" и теперь им приходится перебрасывать на север области войска с других направлений. У россиян дефицит военной техники, а Силы обороны наносят по вражеским войскам болезненные удары.

/ Главред

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