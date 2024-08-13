В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте: в ТЦК прокомментировали

В Волынской области уже начали присылать военнообязанным повестки по почте.
Их отправляют заказным письмом на адрес, который был указан в ТЦК или по последнему месту регистрации. Об этом сообщила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии VSN.
"Так, резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом по адресу, который указал человек в территориальном центре или по последнему месту регистрации", - рассказала она.видео дня
Кравчук объяснила, что надлежащим подтверждением оповещения о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) является:
- подтверждающий документ от почтового оператора о дне получения военнообязанным заказного письма;
- день проставления отметки об отказе получить письмо или о том, что человек отсутствовал по адресу зарегистрированного или фактического места жительства, если в ТЦК не было сообщено другой адрес проживания.
В то же время пресс-офицер Волынского ТЦК и СП напомнила, что повестка будет считаться надлежащим образом врученной, даже если адресат по каким-то причинам не смог ее получить. Также она отметила, что военнообязанный будет нести административную ответственность, если не появится в ТЦК в день, указанный в повестке.
"Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно платя штраф за нарушение правил воинского учета или за неявку по повестке, не удастся", - подчеркнула Кравчук.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее в ВР сказали, будет ли снижен призывной возраст и пойдут ли 18-летние воевать. Союзники Украины считают, что возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане могли активно воевать, рассказал Вениславский.
Также ранее нардеп рассказал, когда ждать штрафов за необновление данных в ТЦК. Военнообязанные должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, а штрафы получат те, кто этого не сделал.
Напомним, стало известно, коды могут быть электронные направления на ВВК через Резерв+. Вероятнее всего, в направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека, говорит Черногоренко.
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