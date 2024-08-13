В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте: в ТЦК прокомментировали

Если военнообязанный не получил присланную по почте повестку, она считается врученной. Также не удастся избежать мобилизации, постоянно платя штраф.

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В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте/ коллаж: Главред, фото: УП, УНИАН

В Волынской области уже начали присылать военнообязанным повестки по почте.

Их отправляют заказным письмом на адрес, который был указан в ТЦК или по последнему месту регистрации. Об этом сообщила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии VSN.

"Так, резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом по адресу, который указал человек в территориальном центре или по последнему месту регистрации", - рассказала она. видео дня

Кравчук объяснила, что надлежащим подтверждением оповещения о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) является:

подтверждающий документ от почтового оператора о дне получения военнообязанным заказного письма;

день проставления отметки об отказе получить письмо или о том, что человек отсутствовал по адресу зарегистрированного или фактического места жительства, если в ТЦК не было сообщено другой адрес проживания.

В то же время пресс-офицер Волынского ТЦК и СП напомнила, что повестка будет считаться надлежащим образом врученной, даже если адресат по каким-то причинам не смог ее получить. Также она отметила, что военнообязанный будет нести административную ответственность, если не появится в ТЦК в день, указанный в повестке.

"Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно платя штраф за нарушение правил воинского учета или за неявку по повестке, не удастся", - подчеркнула Кравчук.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Также ранее нардеп рассказал, когда ждать штрафов за необновление данных в ТЦК. Военнообязанные должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, а штрафы получат те, кто этого не сделал.

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