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Электронные направления на ВВК через Резерв+: когда их ждать

Мария Николишин
12 августа 2024, 20:48
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Скорее всего, в направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека, говорит Черногоренко.
Электронные направления на ВВК через Резерв+: когда их ждать
Электронные направления на ВВК через Резерв+ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министерство обороны Украины вместе с Минздравом работают над внедрением электронных направлений на ВВК через приложение Резерв+. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УП.

Она отметила, что электронные направления на военно-врачебную комиссию через Резерв+ планируют ввести как для военнообязанных, так и для действующих бойцов.

"Скорее всего, в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека", - добавила она.

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По её словам, Минобороны работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов.

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе госпиталя или больницы, если сделать запрос. Однако, по её мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей.

"Внедрение механизма запланировано до конца текущего года", - отметила заместитель министра обороны.

Электронные направления на ВВК через Резерв+: когда их ждать
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такая Екатерина Черногоренко?

Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).

В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.

С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).

27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач говорила, что военнообязанным украинцам, имеющим бронь от мобилизации, или же только подающим документы на её получение, не нужно проходить ВВК.

Также известно, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

В то же время, Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство по мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

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