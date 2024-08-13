Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

Украинские защитники отбросили войска оккупантов возле Стельмаховки Луганской области, сообщили аталитики DeepState.

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Враг оккупировал три села и продвинулся вблизи еще шести населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, 4 отдельная танковая бригада

Российские войска оккупировали три села в Донецкой области. Враг также продвинулся вблизи еще шести населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, россияне захватили села Лисичное, Ивановку и Свиридоновку, которые расположены в Покровском районе. Обновленная карта DeepState показывает, что российские войска продвинулись в направлении Гродовки, Константиновки, Невельского, а также в районах возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого.

В то же время ВСУ смогли отбросить оккупантов на подступах к Стельмаховке в Луганской области.

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Карта с продвижением россиян в Донецкой области / Фото: DeepState

Сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений, почти половина из них - на Покровском направлении.

По данным Генштаба, на Покровском направлении враг совершил штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск россиян.

"Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес четыре авиаудара по Александрополю и Гродовке", - говорится в сводке.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, в Торецке и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, в частности в Северном и Зализном. Пресс-офицер 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян отметил, что возросло количество диверсионных групп оккупантов, которые проникают в город, но украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают их.

Ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается сложной, продолжаются уличные бои. Россияне находят новые пути для наступления, а ситуация меняется несколько раз в день, рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев.

Директор Defense Express Сергей Згурец отметил, что операция на Курщине базируется на концепции оперативной мобильной группы, которая оказалась очень результативной. За неделю боевых действий украинская армия взяла под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ. Наступательные действия ВСУ развиваются на четырех направлениях, в частности в направлении Курска и Рыльска.

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