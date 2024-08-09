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Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

Степан Гафтко
9 августа 2024, 22:49
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В Донецкой области в некоторых регионах, в зависимости от удаленности от линии фрронта, поменяют продолжительность комендантского часа.
Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час
В Донецкой области меняется продолжительность комендантского часа / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Начиная с 12 августа в Донецкой области меняют комендантский час, в зависимости от удаленности от линии фронта, в некоторых районах его сократят. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram.

По его словам, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;

видео дня

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

Длинный комендантский час оставят, или и продлят в тех городах Донецкой области, в которых военная ситуация остается сложной, или напряженной. К таким городам отнесли: Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

Война в Донецкой области

Ранее сообщалось, что россияне нанесли мощный ракетный удар по Константиновке, погибли по меньшей мере 14 человек, много травмированных.

Напомним, 3 июля сообщалось, что в Донецке прогремел сильный взрыв, вероятнее всего "прилет" был в склад с боеприпасами, который взлетел в воздух.

Украинские войска регулярно наносят удары с помощью ракет и дронов по территории так называемой ДНР.

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