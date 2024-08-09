Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

Начиная с 12 августа в Донецкой области меняют комендантский час, в зависимости от удаленности от линии фронта, в некоторых районах его сократят. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram.
По его словам, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;
в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.
Длинный комендантский час оставят, или и продлят в тех городах Донецкой области, в которых военная ситуация остается сложной, или напряженной. К таким городам отнесли: Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.
Война в Донецкой области
Ранее сообщалось, что россияне нанесли мощный ракетный удар по Константиновке, погибли по меньшей мере 14 человек, много травмированных.
Напомним, 3 июля сообщалось, что в Донецке прогремел сильный взрыв, вероятнее всего "прилет" был в склад с боеприпасами, который взлетел в воздух.
Украинские войска регулярно наносят удары с помощью ракет и дронов по территории так называемой ДНР.
Читайте другие новости:
- Донецк остался на месяцы без воды из-за отключения света в РФ
- ВСУ могли поразить Ми-8 РФ с "трехсотыми", над Донецком - огромный столб дыма
- Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред