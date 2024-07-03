В Донецке взрывы: в сети сообщают о попадании в склад боекомплекта оккупантов

В городе прогремел взрыв, после которого в воздух поднялся столб дыма.

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В Донецке прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин

В оккупированном Донецке вечером в среду, 3 июля, прогремели взрывы, после которых в воздух поднялся столб дыма.

В местных пабликах сообщают о "прилете". Отмечается, что, вероятно, произошло попадание по складам с боеприпасами российских оккупантов.

Также в сети появились фото и видео последствий удара.

видео дня

Стоит отметить, что официальной информации от украинских военных об атаке в Донецке пока не было.

Смотрите фото взрывов в Донецке:

Взрывы в Донецке/ скрин

В издании "Новости Донбасса" сообщили, что, по предварительной информации, пожар произошел на улице Светлого пути. Там расположено, в частности, бывшее артпространство "Изоляция", на территории которого оккупанты обустроили колонию для пленных. Там же, по свидетельствам очевидцев, российские войска хранят боевую технику.

Взрывы в РФ и на оккупированных территориях - последние новости

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ прилет - была поражена казарма воинской части ПВО под Ейском. В результате поражения военного объекта российских оккупантов девять человек ранены.

Также ранее сообщалось, что в Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми. Среди мирных жителей были погибшие.

Напомним, были взрывы в Белгороде - россияне пожаловались на массированную атаку дронов. В РФ заявили о том, что якобы сбили ночью 29 украинских беспилотников.

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