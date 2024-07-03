Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет дождливая погода.

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Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 4 июля будет очень теплой, но местами штормовой. Синоптики предупреждают о дождях и грозах во многих областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: ventusky

Погода 4 июля

В Украине 4 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Ветер в этот день будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°); на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 4 июля в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +13...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: meteoprog

Погода 4 июля в Киеве

В Киеве 4 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 28-33°; в Киеве ночью 19-21°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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