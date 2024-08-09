Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар страны-агрессора России по Константиновке. Об этом стало известно из его Telegram-канала.
"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", - подчеркнул он.
По словам главы государства, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших.
"Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены. Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - написал Зеленский.
Что известно о городе Константиновка?
Константиновка - город в Украине, административный центр Константиновской городской громады в Краматорском районе Донецкой области.
Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборационистов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия.
Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.
Удар РФ по Константиновке - что известно
Напомним, в пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что удар по супермаркету в Константиновке - очередной террор россиян. Война с гражданскими - это все, что они умеют.
По состоянию на 12:40 Вадим Филашкин сообщал о 2 погибших и 17 раненых. По его словам, поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается.
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