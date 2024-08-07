Почему над Киевом было странно 'громко' во время последней атаки - Киричевский

Вероятно, нетипичные звуки, которые сопровождали сбитие воздушных целей РФ над Киевом в ночь на 6 августа, были связаны с использованием врагом северокорейской баллистики, поделился мыслями в эфире телемарафона военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.
Он отметил, что похожие звуки могут издавать и украинские ЗРК, в частности Patriot.
"Даже Patriot может гудеть громко. Плюс - северокорейские баллистические ракеты... Вопрос: с каким звуком они разваливаются в воздухе? Как уже говорили, были случаи, когда несколько таких ракет в полете просто развалились. Вот северокорейские друзья Кремля как-то халатно изготавливают свои ракеты", - высказался эксперт.
В то же время Киричевский добавил, что ни один истребитель в мире не способен сбивать баллистику. Поэтому вряд ли Украина применяла F-16 для таких целей.
"Ни один истребитель в мире не способен сбивать баллистику, а вот дозвуковые ракеты и беспилотники - вполне. Кто знает, если там вдруг будут звучать какие-то странные реактивные звуки в воздухе при сбитии Шахедов - то, может, мы услышим и F-16", - высказался Киричевский.
Кто такой Иван Киричевский
Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.
Атака на Киев 6 августа - главное
В ночь на 6 августа Россия атаковала Киев несколькими баллистическими ракетами с Севера. Тогда серия мощных взрывов прогремела над столицей за считанные минуты после объявления тревоги.
В течение той ночи Воздушным силам удалось уничтожить две баллистические ракеты врага, управляемые ракеты Х-59 и 15 дронов типа "Shahed" в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
По данным издания Defense Express, РФ применила против Украины северокорейскую баллистику. Одна из ракет просто развалилась в воздухе и упала в пределах населенного пункта Бровары Киевской области. Другая ракета, чуть раньше, упала в лесу недалеко от Белой Церкви.
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