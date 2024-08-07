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РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 02:34
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Половина из северокорейских ракет просто разваливается в воздухе, а те которые долетают имеют более чем значительное отклонение, отметили аналитики Defense Express.
РФ атаковала Киев 'неконтролируемыми' ракетами: KN-23 развалилась в воздухе
Северокорейская KN-23 развалилась в воздухе и упала под Броварами / Коллаж: Главред, фото: СМИ КНР, скриншот из видео

Во время ночной атаки на Киев 6 августа российские войска применили северокорейские баллистические ракеты KN-23. Одна из этих ракет развалилась в воздухе и упала на окраине Броваров. Об этом сообщило издание Defense Express.

Эксперты отметили, что это не первый случай использования таких ракет, ранее баллистическая ракета из КНДР упала в лесу возле Белой Церкви. На этот раз ракета KN-23 приземлилась вблизи Броваров.

"Сама ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева - около 20 км, а сами Бровары вряд ли были целью удара", - отметили в издании.

видео дня

Аналитики рассказали, что ракету KN-23 идентифицировали благодаря характерной маркировке на обломках, что подтверждает ее северокорейское происхождение. Видео, появившееся в сети, показывает, как ракета распадается еще в воздухе, что типично для ракет из Северной Кореи.

"На кадрах из видео заметна и сама KN-23, которая неконтролируемо падает. Такие ситуации являются для ракет из КНДР более чем привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а те которые долетают имеют значительное отклонение", - говорится в материале.

В издании подчеркнули, что падение и неконтролируемые взрывы северокорейсиких ракет на территории гражданских районов является серьезной угрозой для безопасности. Главной проблемой для Украины является то, что РФ продолжает использовать эти ракеты.

ракеты кндр инфографика
Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине в ночь на 6 августа - подробности

Поздно вечером 5 августа в Украине объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области. Мощные взрывы прогремели в Ромнах и Конотопе на Сумщине. Также взрыв прогремел и в самих Сумах. Известно, что там силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный дрон.

Позже россияне атаковали страну баллистическими ракетами с севера. Мощные взрывы прогремели в Киеве. Это подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал всех немедленно пройти в укрытие.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и ударными БпЛА. ПВО успешно сбила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые ракеты Х-59 и 15 дронов типа "Shahed" в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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ракета баллистические ракеты Искандеры КНДР война России и Украины
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