РФ атаковала Украину корейскими ракетами - Defense Express

Российские оккупанты 5 месяцев не применяли корейские ракеты для ударов по Украине.

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РФ начали бить по Украине ракетами из КНДР / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Россия возобновила ракетные атаки на Украину с применением ракет, которые враг получил от Северной Кореи. Во время массированной атаки РФ применила северокорейскую баллистическую ракету. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что россияне осуществили ее пуск в направлении Белой Церкви, но ракета упала на территории Киевской области после взрыва в воздухе. Вероятно, пуск был осуществлен из ОТРК "Искандер-М". Маркировка типа KN-23, обнаруженная на обломках, соответствует ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет, которые РФ использовала для ударов в начале 2024 года.

До этого, последний случай применения россиянами баллистических ракет KN-23 северокорейского производства был зафиксирован 27 февраля 2024 года. Пауза в атаках этими ракетами длилась 5 месяцев.

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Сейчас известно о том, что РФ получила северокорейские баллистические ракеты с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность пуска составляет до 650 километров.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Что известно о баллистических ракетах КНДР / Инфографика: Главред

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, 2 августа сообщалось, что оккупанты атаковали Одессу, в городе прогремели взрывы. О взрывах сообщил городской голова. Перед этим было предупреждение об угрозе использования оккупантами баллистики.

Вечером 3 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в Харькове и Миргороде были взрывы. Российские оккупанты запустили по территории Украины крылатые ракеты на ударные беспилотники.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил об опасности и отметил, что Россия накапливает ракеты для массированного удара в августе. Российские оккупанты использовали в июле наименьшее количество ракет с начала 2024 года.

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