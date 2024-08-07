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"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку Путина

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 18:42
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Роспропаганда загоняет общество в рамки безусловной победы, поэтому Путину будет сложно сохранять поддержку, если оккупанты не достигнут успехов, пояснил Золотарев.
'Война закончится в 2025 году': политолог назвал роковую ошибку Путина
Путину некуда деваться - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 3 отдельная танковая Железная бригада, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Российский диктатор Владимир Путин находится в безвыходной ситуации. План вторжения в Украину предусматривал быструю победу, но он оказался иллюзией. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Золотарев отметил, что никто не ожидал, что Россия пойдет на такую агрессию, учитывая количество войск у украинской границы. Однако предостережения со стороны белорусов о запасах крови в госпитале за два дня до вторжения свидетельствовали о серьезности ситуации. Политолог подчеркнул, что вторжение РФ оказалось авантюрой, основанной на иллюзиях

"Вторжение в Украину было авантюрой. Расчет был на то, что украинская армия перейдет на сторону россиян, население встретит российские войска с цветами, а Зеленский сбежит. Но ошиблись", - отметил политолог.

По его словам, Путину нужно достичь определенных результатов, чтобы представить их как свою победу. Россия может говорить о получении сухопутного коридора в Крым или о превращении Азовского моря во внутреннее море, но Путину нужно больше: демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Тогда он сможет подать это как победу русскому народу.

"Но, судя по пропагандистской шарманке в РФ, народ накручивают так, что российские войска должны дойти чуть ли не до Львова, война до победного конца. Большинство в России накручено на войну, и Путину надо показать результат. Поэтому он будет вынужден удовлетворять интересы и "ястребов", - добавил Золотарев.

Политолог также отметил, что России есть и "голуби" - крупные бизнесмены, которые считают, что нужно закончить войну. Золотарев рассказал, что олигарх Дерипаска прогнозирует, что "война завершится в мае 2025 года".

"Я бы серьезно относился к таким прогнозам, поскольку это старый системный олигарх еще разлива 90-х, который знает чуть больше, чем мы. А этот его прогноз был еще в 2023 году. Кто знает, возможно, действительно май 2025 года станет той точкой, когда смолкнут пушки. Но что будет до этого времени, мы не знаем", - подытожил он.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Завершение войны в Украине - прогнозы экспертов

Напомним, война в Украине вряд ли закончится в ближайшие годы, считает заместитель командира батальона 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. По его словам, через полгода-год завершение войны невозможно.

Также международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война между Россией и Украиной будет длительной и затяжной, вероятно, до 2025 года. Аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет получить решающее преимущество, и война может завершиться "заморозкой" без значительных уступок со стороны сторон.

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Лучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

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