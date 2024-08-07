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"Украину могут посадить за стол переговоров": Золотарев сделал серьезный прогноз

Юлия Закрепа
7 августа 2024, 15:21
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Андрей Золотарев рассказал, что переговоры могут состояться не в Минске и не в Стамбуле, а на другой территории.
'Украину могут посадить за стол переговоров': Золотарев сделал серьезный прогноз
Как могут состояться переговоры Украины с РФ / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Он спрогнозировал, насколько велика угроза, что Киев таки посадят в этом году за стол переговоров с Россией, за которым родится Минск-3.

"Весьма велика. Возможно, это будет не в Минске и не в Стамбуле. Возможно, это будет в Эр-Рияде. Обратите внимание, как суетился принц ибн Салман, как суетился Эрдоган. У них обоих большие геополитические амбиции. Со стамбульской площадкой пока что у Эрдогана не получается. В определенный момент мне казалось, что амбиции принца Саудовской Аравии возьмут верх, и площадкой сможет стать Эр-Рияд, но пока тоже уверенности в том, что так произойдет, нет", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что переговоры будут где-то на нейтральной территории. Ведь проводить переговоры в Пекине неприемлемо ни для Украины, ни для наших партнеров. А вот где-нибудь на территории Индии - это вполне возможно.

видео дня

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Переговоры РФ и Украины

Напомним, что у Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского. Сергей Шойгу заявил, что якобы Киев не прислал никакой реакции в ответ на условия по урегулированию ситуации в Украине, которые накануне озвучил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны. Он также обратил внимание, что Россия направила все ресурсы, чтобы убедить мир в якобы нежелании Украины садиться за стол переговоров. ОП категорически против замораживания боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен давить на РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров. Он добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров. Президент также раскрыл предполагаемое время его отставки с должности.

Украина опасается обмена заключенными между РФ и Западом из-за тайных переговоров за спиной. В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами, учитывая боязнь возможности тайных переговоров без участия самой Украины.

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