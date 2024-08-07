В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

В Сумской ОГА сообщили, что речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

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В Сумской области начинают принудительную эвакуацию / коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, УНИАН, скриншот: deepstatemap

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.

"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В действие вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены", - рассказал Артюх в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

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"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми", - подчеркнул глава ОГА.

Новости России - бои в Курской области

Напомним, что эксперт Defense Express Сергей Згурец сообщил, что населенные пункты в Курске контролируют вооруженные люди. Суджа соединяется с Курском одной дорогой, и россиянам сложно обеспечивать этот участок фронта, где сейчас разворачиваются боевые действия, говорит Згурец.

В Сети истерика россиянина из-под Курска попала на видео. Россияне жалуются, что их власти не позаботились об эвакуации гражданских из приграничных районов Курской области, где, по словам кремлевских военкоров, якобы происходят бои с неизвестными людьми.

Узнайте, что известно об истории города Суджа. Повестка новостей последние сутки сосредоточена вокруг событий на территории Курской области, где вооруженные люди якобы берут контроль над городами России. Среди них и Суджа - город, который в прошлом был украинской территорией.

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