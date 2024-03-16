На Сумщине ВСУ 'покрошили' российскую ДРГ: интенсивность обстрелов выросла - Артюх

Интенсивность российских бомбардировок Сумщины резко выросла, поэтому в области фиксируют по 40 воздушных тревог ежедневно, сказал глава Сумской ОГА.

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ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, 66 ОМБр им. М. Храброго

Украинские военные успешно ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области. Об этом рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

"ВСУ активно защищают как границу, так и наш воздух", - отметил Артюх.

По его словам, вражеская ДРГ зашла с севера Сумской области. Однако украинские защитники оперативно уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу.

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"Сегодня, кстати, снова зашла ДРГ на севере области, но была уничтожена нашими Силами обороны. Силы обороны не дают зайти на нашу территорию врагу", - подчеркнул глава Сумской ОГА.

Также Артюх отметил, что в области резко увеличилось количество воздушных тревог. Из-за интенсивных российских бомбардировок Сумщины в области фиксируют по 40 воздушных тревог ежедневно.

"За последние дни количество воздушных тревог значительно возросло. И в среднем оно составляет в области в сутки 40 и более воздушных тревог. Таких показателей у нас не было, интенсивность налетов и обстрелов значительно возросла", - добавил он.

Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Принадлежит к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Обстрелы Сумщины

Напомним, в ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. спасатели разбирали завалы 4 дня. Полностью уничтожено 15 квартир, а еще 15 получили повреждения. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5 этаже так и не удалось найти.

Также 7 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область ракетами, в городе прогремел мощный взрыв. Ракета поразила объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал Главред, накануне, 6 марта, россияне ударили по Сумах тремя "шахедами". В результате удара в домах выбило окна и начался пожар.

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