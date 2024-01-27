Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

Власти в очередной раз обратилась к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации.

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В Сумской область российские диверсанты убили брата и сестру / Коллаж: Главред, фото: sorada.gov.ua, МО РФ

Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Дом жертв оккупантов находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

Власти в очередной раз обратилась к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации.

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"Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись из опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Как сообщал Главред, 17 января командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Он подчеркнул, что там опасно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны страны-агрессора России и привлечениф врагом диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что возможен сценарий, при котором российские оккупационные войска попытаются атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области с территории Беларуси. На данный момент таких признаков нет, однако россияне строят свои "планы". Враг может готовить усиление группировки на северном направлении и перебросить туда десятки тысяч войск.

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