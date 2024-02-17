Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут большие потери - АТЕШ

Представители партизанского движения отмечают, что в течение последних часов происходят рейды украинских ДРГ на территории оккупированной Авдеевки.

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Украинские ДРГ не дают никакого покоя оккупантам / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские диверсионные группы продолжают активные боевые действия против оккупантов в Авдеевке даже после того, как Силы обороны Украины отошли на резервные позиции. Об этом вечером 17 февраля сообщают в Телеграмм-канале партизаны движения "АТЕШ".

Представители движения "АТЕШ" заявляют, что подразделения Вооруженных сил РФ, которые остались в Авдеевке, не испытывают никакого праздничного настроения в связи с контролем над городом.

"Украинские ДРГ не дают никакого покоя оккупантам, малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях россиян и наносят им значительные потери", - отмечают партизаны. видео дня

В течение последних нескольких часов было проведено несколько таких операций и ликвидировано до десяти российских оккупантов.

"Их так называемая "победа" не такая уж и сладкая как они ожидали", - отмечают в "АТЕШ".

Вывод войск из Авдеевки

В боевом отчете Третьей отдельной штурмовой бригады указано, что ее военные нанесли значительные потери ключевой ударной группировке армии оккупантов в Авдеевке.

Сержант ВСУ Егор Фирсов сообщил, что оперативное решение помогло украинским войскам избежать окружения, но бои в городе продолжаются.

Кроме этого, отвод ВСУ из Авдеевки, по словам военнослужащего Максима Куринского, является тактическим ходом, а настоящий переломный момент еще наступит.

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