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РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробности

Анна Ярославская
9 августа 2024, 12:27
164
По меньшей мере, 7 человек ранены — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки.
Удар по Констаниовке
Удар по Констаниовке оккупанты нанесли 9 августа / t.me/ermaka

В пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. По меньшей мере, 7 человек ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян", - написал Филашкин.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin

"Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", - написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Что известно о городе Константиновка?

Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области.

Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия.

Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

Удары армии РФ по Украине - последние новости

6 августа в Сумах и области прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами и КАБами.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города Россией. Удар пришелся по центральному району города. Вспыхнул пожар.

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

Для этого враг использовал управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Такое же количество дронов российские оккупанты применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. ПВО удалось сбить все цели.

Также известно, что Силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов.

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