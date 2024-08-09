Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненых

Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается, сказал глава Донецкой облгосадминистрации.

https://glavred.info/ukraine/udar-rf-po-konstantinovke-poyavilas-informaciya-o-pogibshih-i-ranenyh-10587092.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Константиновке / коллаж: Главред, фото: Вадим Филашкин

В пятницу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по супермаркету в Константиновке Донецкой области. По состоянию на 12:40 известно о 2 погибших и 17 раненых. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается.

"О существенных изменениях буду сообщать дополнительно", - написал Филашкин. видео дня

Что известно о городе Константиновка? Константиновка - город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборационистов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, сегодня, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян, написал Филашкин.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на удар россиян. Он заявил, что Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает.

Кроме того, в ночь на 6 августа было зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Хмельницкой области. Впоследствии в нескольких районах, в частности, в Шепетовском, были слышны звуки взрывов.

В ночь на 3 августа, страна-агрессор Россия также атаковала территорию Украины. Известно, что в Винницкой области во время ночной атаки был поражен объект инфраструктуры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред