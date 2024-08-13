РФ прорывается к Торецку, в городской застройке - бои: ВСУ о критической ситуации

Диверсионно-разведывательные группы иногда просачиваются в Торецк, однако Силы обороны оперативно их ликвидируют, рассказал пресс-офицер 32 ОМБр.

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Ситуация на подступах к Торецку остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная бригада территориальной обороны, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В городской застройке возле Торецка Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Иногда в город проникают диверсионно-разведывательные группы оккупантов. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян в эфире "Радио Свобода".

По его словам, основные боевые действия продолжаются в населенных пунктах Северное и Зализное, которые расположены непосредственно в окрестностях Торецка. Военный отметил, что в течение последней недели возросло количество российских военных, которые сдаются в плен.

"Дело в том, что сейчас идут бои в городской застройке: это агломерация Северное-Зализное, и оно там подступает плотно к самому городу Торецк. Поэтому бои идут в городской застройке, и, конечно, какие-то диверсионно-разведывательные группы могут просачиваться сквозь наши наблюдательные пункты и пытаться в нашем ближайшем тылу вести какую-то диверсионную деятельность. Такие группы выявляются, уничтожаются. По состоянию на прошедшую неделю, имеем такую статистику: немножко больше этих групп начало сдаваться в плен. Это не существенно, но такая тенденция есть", - рассказал Бордиян. видео дня

Военный также подчеркнул, что ситуация на подступах к Торецку остается тяжелой. Бордиян отметил, что операция ВСУ в Курской области России пока не повлияла на интенсивность боевых действий на этом направлении. Наоборот, российская армия увеличила количество авиаударов КАБами.

"На подступах к городу Торецк ситуация все такая же тяжелая, серьезная... Можем даже сказать, что плотность обстрелов даже управляемыми авиационными бомбами увеличилась. Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов - тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов - да, немножко интенсивность упала, это не очень высокая дельта. То есть, она упала не значительно, но они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами КАБами", - добавил пресс-офицер.

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Бои вблизи Торецка - что известно

В то же время аналитический проект Deep State также сообщил о продвижении российских войск на Торецком направлении, в частности в районах Пантелеймоновки, Северного и Нью-Йорка и его окрестностей.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не смогли захватить город Торецк в Донецкой области, несмотря на многочисленные атаки. ВСУ успешно отбили все 14 попыток штурма за сутки, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В городе остается около 3 тысяч человек, а 70% Торецка уничтожено обстрелами.

Также директор Defense Express Сергей Згурец отметил, что Торецкое направление является критическим из-за попыток врага атаковать с двух сторон - из Нью-Йорка и с направления Северное - Зализное. Россияне используют железную дорогу и терриконы вблизи Зализного для активизации наступления на Торецк.

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