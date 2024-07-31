ВСУ остановили нашествие врага возле Торецка: в МВА сказали, кто контролирует город

Российские оккупанты увеличили количество атак в направлении Торецка в Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ.

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Россияне увеличили количество атак в направлении Торецка / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Торецк в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. Заявления россиян о якобы захвате города является частью информационной войны врага. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

"Я подтверждаю, что город Торецк остается свободным украинским городом, который просто страдает от сокрушительных обстрелов со стороны агрессора. Но город свободный, он украинский. Вооруженные силы Украины контролируют и защищают территорию", - подчеркнул Чинчик.

Глава Торецкой ГВА подчеркнул, что заявления о якобы захвате города - это "чистой воды дезинформация", направленная на дестабилизацию ситуации и влияние на общественное мнение. По его словам, украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия противника.

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"ВСУ удалось остановить активные боевые действия, которые со стороны врага продвигались, они сейчас сдерживаются и, согласно последним данным, видно, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы враг минимально мог захватывать наши территории в административных границах Торецкой громады", - отметил Чинчик.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток 1 августа на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении, российские оккупанты усилили активность на Торецком направлении.

"На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 - наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Тринадцать боев завершены, еще три - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли три авиаудара по Щербиновке и Торецку", - говорится в отчете.

На Покровском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Украинские защитники отбили 19 атак врага, еще 17 боев продолжаются.

По данным Генштаба, бои также продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времовском и Приднепровском направлениях.

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Война в Украине - ситуация вблизи Торецка

Как ранее сообщал Главред, Россия начала стремительное наступление на Торецк. Командир взвода 95-й ОДШБр ВСУ Станислав Краснов сообщил, что на этом направлении продолжаются интенсивные бои.

Сейчас бои продолжаются на Железном и Северном подступах Торецка, согласно информации OSINT-сообщества DeepState. Ранее в сети появлялись слухи о прорыве россиян в город, но Центр противодействия дезинформации опроверг эти данные.

Кроме этого, войска России продвинулись в районе Торецка и Часового Яра в Донецкой области, но на направлении Северска не достигли существенного прогресса. Институт изучения войны сообщил, что российские войска атаковали к западу от Донецка и сумели продвинуться через канал Северский Донец-Донбасс.

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