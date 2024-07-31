Засада для диверсантов: на Черниговщине "покрошили" элитных спецназовцев РФ

Российские диверсанты попали в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач.

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В Черниговской области уничтожили ДРГ РФ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В Семеновском районе Черниговской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 322 Центра специальных операций ("Сенеж") армии страны-агрессора РФ.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, 28 июля российские диверсанты попали в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач.

Уточняется, что среди ликвидированных диверсантов РФ гвардии капитан Ларионов Вячеслав Андреевич, гвардии майор Асанов Михаил Александрович, гвардии капитан Солдаткин Виктор Юрьевич, гвардии старший лейтенант Головченко Валерий Александрович, гвардии майор Поспелов Андрей Иванович.

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При этом в неудачном рейде российских диверсантов обвиняется заместитель начальника ЦСО полковник Дмитрий Мирошников (известен под позывным "Мастер"), который в очередной раз хотел найти повод выслужиться перед командующим ССО.

Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области. Российские "шахеды" ударили по Нежину. Вражеская атака не осталась без последствий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями. Российские оккупанты могут готовиться к наступлению, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

Как сообщалось ранее, РФ на севере забрасывает ДРГ. Россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны, рассказал Вадим Мисник.

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