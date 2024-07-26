РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали дронами "Шахед" Нежин Черниговской области. В результате есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.
Об угрозе применения ударных БпЛА предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Сообщалось, что группа ударных дронов движется через Черниговщину в направлении Киевской и Житомирской областей.
Российская атака не осталась без последствий.
"Очередная атака российских "шахедов" по Нежину. Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранен гражданский", - сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.
Атаки дронов на Черниговщину - последние новости
Отметим, в ночь на 20 июля оккупанты также нанесли удар по Нежину. В результате атаки двум пожилым людям понадобилась медицинская помощь.
Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом -18 квартир получили повреждения различной степени.
6 июля в Черниговской области вражеский дрон-камикадзе "Шахед" попал в объект инфраструктуры. В результате попадания почти 6 тысяч потребителей остались без электроэнергии.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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