РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Решение Путина приведет к новым проблемам, экономика России уже перегрета, а предприятиям придется конкурировать с Минобороны оккупантов, пишет Bloomberg.

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Путин заманивает в свою армию за сумму до 5 тыс. долларов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянам, которые вступят в ряды армии агрессора России для участия в войне против Украины, теперь будут платить не 200, а 400 тысяч рублей. Оккупанты понесли большие потери и пытаются набрать новобранцев.

В указе Путина сказано, что россияне, которые подпишут контракт с Минобороны для участия в "СВО" в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, должны получить единовременную выплату на сумму 400 тысяч рублей (примерно 4 600 долларов или 188 тысяч гривен, - ред.)

Условие выплаты – выполнение "задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины"

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Почему Путин повысил "премии"

Решение Кремля – новое доказательство того, что у войск РФ трудности с набором новобранцев-оккупантов, которые понесли огромные потери с момента начала полномасштабной войны, считают журналисты Bloomberg.

Согласно оценкам Запада, потери россиян убитыми и ранеными достигли показателя в 500 000 человек.

Также в материале подчеркивается, что форсирование гонки за выплаты в регионах РФ ухудшила ситуацию с рабочей силой и перегрела экономику. Предприятиям придется повышать зарплаты, чтобы конкурировать с предложениями Минобороны.

Потери войск РФ в войне на 31 июля / Главред

Война России против Украины – главные новости по теме:

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