Тяжелые уличные бои: боец ВСУ рассказал правду о боях в Нью-Йорке - что известно

Украинский военный отметил, что ситуация в ходе боев за поселок Нью-Йорк в Донецкой области может меняться по несколько раз в день.

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Боец ВСУ рассказал об уличных боях в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Ситуация в поселке Нью-Йорк, что в Донецкой области остается тяжелой. Россияне находят новые проходные участки для наступления, продолжаются уличные бои. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев (позывной Шейх).

По его словам, ситуация в Нью-Йорке Донецкой области остается нестабильной и сложной.

Военный добавляет, что по сравнению с боями во время штурма Авдеевки, бои в Нью-Йорке кардинально отличаются. Здесь ситуация может меняться несколько раз в день.

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"Ребята то отбрасывают россиян за дорогу, то враг находит новые проходные пути. Если в Авдеевке артиллерийская подготовка засыпала все вокруг, и после уничтожения позиций россияне пытались держаться за камни, то в Нью-Йорке ситуация другая",- отметил Иевлев.

Он также подчеркнул, что сейчас идут активные уличные бои за населенный пункт. Однако враг избегает полного уничтожения Нью-Йорка, поскольку это было бы невыгодно для них самих - не осталось бы за что держаться.

"За последнюю неделю ситуация менялась по меньшей мере четыре раза", - подчеркнул Иевлев.

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Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Бои на Востоке Украины - что известно о ситуации в Нью-Йорке

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 августа бойцы 53-й ОМБр точным ударом уничтожили российский флаг, который россияне установили над школой в поселке Нью-Йорк, пытаясь продемонстрировать оккупацию этого населенного пункта. Военные сообщили, что уничтожили вражеский триколор с помощью точного удара FPV-дрона и заменили его на украинский флаг.

Российская армия продвинулась до улицы Гагарина в Нью-Йорке и до улицы Достоевского в Северном, на востоке от Торецка Донецкой области. Однако, в новом отчете Института изучения войны (ISW) не подтверждается полный захват Нью-Йорка российскими оккупантами.

Оккупанты 6 августа установили свой триколор над школой в Нью-Йорке Донецкой области. Аналитики DeepState проверили опубликованные кадры и подтвердили их достоверность. Они считают, что это может свидетельствовать о возможном захвате населенного пункта врагом в ближайшее время.

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