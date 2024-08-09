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Штрафы за необновление данных в ТЦК: нардеп рассказал, когда их ждать

Степан Гафтко
9 августа 2024, 00:02
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Военнообязанные должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, а штрафы получат те, кто этого не сделал.
Штрафы за необновление данных в ТЦК: нардеп рассказал, когда их ждать
Штрафы за необновленные данные в ТЦК и СП / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Все военнообязанные в Украине должны были обновить свои данные в ТЦК и СП до 16 июля, кто этого не сделал будет должен уплатить штраф уже с конца сентября. Об этом в эфире Эспрессо рассказал народный депутат Александр Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что каждый гражданин должен неукоснительно соблюдать законы Украины, поэтому каждому военнообязанному нужно было обновить свои данные в органах ТЦК и СП, или же в приложении "Резерв +".

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"Многие не хотят быть мобилизованным, но нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны. Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой, они начнут поступать в конце сентября", - сказал Федиенко.

Также он сказал, что штрафы гражданам будут поступать после того, как информацию о них проверят через базу "Оберег".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине и обновление данных в ТЦК - последние новости

Напомним офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вопрос наложения штрафов на военнообязанных, которые не выполнили нормы закона о мобилизации.

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

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мобилизация штрафы ТЦК и СП
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