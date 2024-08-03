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ВВК на месте задержания нарушителя: в ТЦК развеяли миф о популярной уловке

Алексей Тесля
3 августа 2024, 02:50
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Прохождение ВВК военнообязанного происходит по решению начальника ТЦК и СП, напомнила Лариса Козак.
ВВК на месте задержания нарушителя: в ТЦК развеяли миф о популярной уловке
/ Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вопрос о том, где должен проходить ВВК военнообязанный, если, к примеру, он зарегистрирован в одном регионе, а работает – в другом.

"Здесь нужно четко разграничить некоторые положения законодательства. У нас призыв на военную службу разрешен независимо от места пребывания на воинском учете", - подчеркнула она в интервью Главреду.

Представитель ТЦК пояснила, что если гражданина как нарушителя доставляют не по месту пребывания на воинском учете, а там где встретили, то есть на месте совершения правонарушения, вполне правомерно доставить его в тот ТЦК, на территории административной ответственности, которого он находится для прохождения медицинской комиссии.

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"Если такой гражданин призыву не подлежит, то соответственно тогда он придет в свой ТЦК и его данные с медицинской комиссией обновят", - говорит она.

Собеседница уточнила, что прохождение ВВК военнообязанного происходит по решению начальника ТЦК и СП.

"Просто прийти и сказать, мол, человеку удобно пройти ВВК в Киеве, а не в области - нельзя, потому что тогда это будет считаться изменением правил воинского учета. Например, взять на учет Дарницкий ТЦК гражданина из Ирпеня и внести данные о ВВК не может, потому что для этого нужны основания", - добавила Козак.

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

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мобилизация война России и Украины ТЦК и СП
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