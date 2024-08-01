Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление

Закон о мобилизации предусматривает, что в случае объявления военного положения военнообязанные должны уточнить свои данные, напомнила Лариса Козак.

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А ТЦК прокомментировали вопрос наложения штрафов на нарушителей / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вопрос наложения штрафов на военнообязанных, которые не выполнили нормы закона о мобилизации.

В интервью Главреду она не подтвердила информацию о том, что штрафы якобы могут накладывать на нарушителей чуть ли не каждый раз после продления Верховной Радой действия военного положения.

При этом представитель Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки уточнила, что в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено, что в случае объявления военного положения и мобилизации, военнообязанные граждане обязаны уточнить свои данные.

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"Но каждые три месяца решение об объявлении военного положения продолжается. Поэтому сказать, что штрафы будут накладывать каждые три месяца, нельзя", - добавила Козак.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

/ фото: Главред

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