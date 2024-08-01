УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление

Алексей Тесля
1 августа 2024, 18:05
97
Закон о мобилизации предусматривает, что в случае объявления военного положения военнообязанные должны уточнить свои данные, напомнила Лариса Козак.
Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление
А ТЦК прокомментировали вопрос наложения штрафов на нарушителей / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак прокомментировала вопрос наложения штрафов на военнообязанных, которые не выполнили нормы закона о мобилизации.

В интервью Главреду она не подтвердила информацию о том, что штрафы якобы могут накладывать на нарушителей чуть ли не каждый раз после продления Верховной Радой действия военного положения.

При этом представитель Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки уточнила, что в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено, что в случае объявления военного положения и мобилизации, военнообязанные граждане обязаны уточнить свои данные.

видео дня

"Но каждые три месяца решение об объявлении военного положения продолжается. Поэтому сказать, что штрафы будут накладывать каждые три месяца, нельзя", - добавила Козак.

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

17:00 Мир
РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:40 Украина
Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2731

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Россияне в истерике готовятся охотиться на F-16: обнаружено первый комплекс 1618

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Решать должен украинский народ : Зеленский внезапно заговорил о референдуме 1269

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Украина под атакой Шахедов и ракет: во многих городах прозвучали взрывы 1176

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Последние новости

18:12

Скандал вокруг восстановления "Охматдета": подрядчиком выбрали фирму с вдвое большими ценами

18:10

Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризисВидео

18:05

У Путина идею участия России в саммите мира назвали "бессмысленной"

18:05

Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление

17:32

Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
17:10

Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги

17:00

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

16:50

Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

16:40

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

Реклама
16:35

Группа TAS инвестирует миллионы в модернизацию производства и инновации новости компании

16:14

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:08

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

16:08

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:05

Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаковВидео

15:50

Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августеВидео

15:42

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

Реклама
14:29

Странную радугу найдет только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

Реклама
09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять