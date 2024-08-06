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Партнеры настаивают снизить призывной возраст: в ВР сказали, пойдут ли 18-летние воевать

Руслана Заклинская
6 августа 2024, 16:31
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Союзники Украины считают, что возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане могли активно воевать, рассказал Вениславский.
Партнеры настаивают снизить призывной возраст: в ВР сказали, пойдут ли 18-летние воевать
Партнеры настаивают на снижении призывного возраста до 18 лет / Коллаж: Главред, фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, ua.depositphotos.com

В Украине на данный момент отсутствуют какие-либо инициативы по снижению призывного возраста до 25 лет. Этот вопрос время от времени поднимают международные партнеры Киева. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга.

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Они считают, что возраст 18-25 наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли активно воевать", - отметил он.

Как пояснил Вениславский, никаких предложений о снижении призывного возраста на уровне Верховной Рады не рассматривается. Кроме того, такие идеи не обсуждаются и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"На уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти - никаких инициатив нет", - добавил нардеп.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - снижение призывного возраста

Напомним, мобилизационный возраст в Украине уменьшили до 25 лет слишком поздно. Если война продолжится, вероятно, это не последнее изменение возраста призыва, заявил народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский.

Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нет никаких оснований для снижения призывного возраста до 18 лет. Во время брифинга он отметил, что никаких официальных заявлений или предложений об этом в парламент не поступало.

Как сообщал Главред, в немецкой федеральной земле Гессен не будут выдавать мужчинам из Украины призывного возраста проездные документы, заменяющие загранпаспорта. Такое решение объяснили тем, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.

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