В Германии не будут выдавать документы мужчинам призывного возраста из Украины: подробности

В министерстве труда и соцдел Гессена заявили, что мужчины призывного возраста "способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы".

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В Германии не будут выдавать документы мужчинам призывного возраста из Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В немецкой федеральной земле Гессен не будут выдавать мужчинам из Украины призывного возраста проездной документ для поездок за границу. Такой документ заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия.

Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена, который ведомство предоставило 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге земли, сообщает tagesspiegel.de.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - отметили в министерстве. видео дня

Также в этом ответе в министерстве отметили, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и таким образом поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

В ведомстве отмечают, что, согласно их данным, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от 18 до 60 лет.

Закон о мобилизации/ Инфографика: Главред

Украинские мужчины призывного возраста за границей - последние новости

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года МИД обновил алгоритмы предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подавать заявления для получения консульских услуг, но им нужно предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину. Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь, говорит Сикорский.

Также ранее сообщалось, что Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите ЕС - необходимо увеличить финансирование украинцев, которые получили убежище в его стране (а также в Польше и Чехии).

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