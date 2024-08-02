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"Тиф и чума могут вернуться": эколог рассказал о серьезных угрозах на фронте

Юлия Закрепа
2 августа 2024, 08:21
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Владимир Борейко рассказал, что уничтожены огромные территории, где проживали люди, целые города.
'Тиф и чума могут вернуться': эколог рассказал о серьезных угрозах на фронте
Борейко заявил о серьезной проблеме на фронте / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко для Главреда рассказал об экоциде от действий Россия с Украиной и какие угрозы существуют на фронте.

"Все то, что Россия делает с Украиной - это и есть экоцид. Уничтожены огромные территории, где проживали люди, целые города. Безусловно, с точки зрения экологии, это экоцид, и далеко не все можно будет исправить. Например, проблема кислотных дождей, о которой мало говорят, но она есть. Как остановить дожди? Их не остановишь. Как исправишь то, что в Северский Донец вылили тонны мазута, бензина, керосина и другого горючего? Как очистить землю после того, как разбомбили аэродромы, и керосин разлился в землю, попал в подземные воды? Земли под каждым аэродромом и в мирное время были загрязнены, а сейчас тем более. Поэтому есть вещи, которые просто нереально отыграть назад", - рассказал Борейко.

Эколог также отреагировал на информацию о том, что россияне очень часто не забирают с поля боя своих погибших солдат. Борейко рассказал, чем это опасно для наших военных.

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"Это факт, который показывает отношение живодера Путина к своим солдатам. Это грозит заболеваниями: чумой, тифом и тому подобное. Ведь возбудители никуда не делись, живут, просто для них не создавались условия. Когда разбросаны гниющие трупы людей или животных, понятно, что сразу появляются мухи, крысы и прочее", - подчеркнул эколог.

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.

Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков.

Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.

Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Напомним, что российские оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, у семи населенных пунктов имеют успех. Враг продвинулся возле Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном, сообщают аналитики DeepState.

Военный заявил, что россияне создают большой котел для ВСУ. Пока ВСУ отступают на подготовленные позиции и держат фронт, до тех пор российским оккупантам не удастся осуществить прорыв, сказал Кирилл Сазонов.

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война в Украине ВСУ экологическая катастрофа Владимир Борейко
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