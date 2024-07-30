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Украине угрожает дефицит пресной воды, и этому есть ряд объяснений - эколог

Яна Ставская
30 июля 2024, 21:48
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На уровень воды, в частности, влияет неконтролируемая застройка берегов Днепра.
Украине угрожает дефицит пресной воды, и этому есть ряд объяснений - эколог
На Украину ждет дефицит питьевой воды / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

У Украины может наметиться дефицит пресной воды из-за ряда причин, в том числе неконтролируемой постройки вдоль берегов Днепра и боевых действий, рассказал во время чата на Главреде эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

Обеспечение Украины пресной водой Борейко назвал "очень серьезной проблемой".

Борейко считает совершенно неэффективным метод так называемой очистки рек, когда запускают грейдеры, которые якобы чистят дно реки, так как это не устраняет причины.

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"А причина в том, что практически везде берега рек распаханы от уреза. Если там нет травы и деревьев, распаханная земля уйдет в реку, осядет на дно, и река превратится в болото", - объяснил эколог.

Кроме того, нет жесткой государственной политики относительно рек, в итоге все берега Днепра застроены дачами повально.

Также очень влияет на сохранность рек сведение лесов.

"Вот прекратили деятельность Экологической инспекции, типа "чтобы не кошмарить бизнес". А это значит, что бизнес будет кошмарить природу. Те же лесхозы теперь никто не контролирует: что они рубят, как, где, при каких нормах", - сказал эксперт.

Кроме того, Россия наносит огромный ущерб нашим водным ресурсам.

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.

Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди наиболее известных кампаний эколога и возглавляемой им организации – перепись самых старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, – борьба с дельфинариями. Активист защиты наиболее уничтожаемого вида животных в Украине – волков.

Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.

Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Новости Украины - состояние экологии

Как писал Главред, в Украине из-за сильной жары и дефицита воды начали вводить графики отключения водоснабжения. В Ирпене критически упало давление в сети водоснабжения из-за долговременных отключений электроэнергии. Поэтому город ввел стабилизационные графики.

Ранее климатолог Вера Балабух рассказывала, что Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды. По словам климатолога, ситуацию в 2020 году спасли дожди, выпавшие в мае, особенно в западных регионах.

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экологическая катастрофа питьевая вода Владимир Борейко
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