Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды - климатолог

Климат в Украине / ua.depositphotos.com

Последние пять лет у нас были очень жаркими, но, кроме того, они были еще и засушливыми. За этот период нашим водным ресурсам был нанесен большой ущерб. Об этом в интервью Главреду рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"С одной стороны, повышение температуры воздуха зимой – неплохо: когда зимы менее суровые, мы меньше тратим средств на теплую одежду, не мерзнем, но экономим на отоплении. Но с другой стороны, это влияет на осадки – они выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. То есть устойчивый снежный покров у нас либо не образуется вовсе, либо сохраняется очень короткий период", - говорит Балабух.

Климатолог отмечает, что это очень губительно для наших рек, потому что реки в Украине имеют преимущественно снежное питание.

"Если реки не получают этого питания от снега, они не пополняют свои запасы. А потом, когда у нас наступает жаркое лето с длинным периодом без дождя и высокими температурами, что способствует испарению влаги с поверхности, много наших небольших рек просто исчезают с географической карты", - добавила эксперт.

Из-за изменения климата и погоды, в Украине меняется и качество воды.

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"Не только реки исчезают, но и пересыхают болота, исчезает вода в верхних горизонтах почвы, да еще и меняется качество воды – она становится слишком минерализованной и непригодной для питья. Да и человеческая деятельность играет большую роль. Посмотрите хотя бы на то, что произошло с берегами рек, например, Роси и Десны. Люди столько всего понастроили, настолько изменили русло этих рек, что это стало просто опасным, поскольку нарушились процессы, которые были характерны для этих водоемов", - говорит нам климатолог.

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По словам климатолога, ситуацию в прошлом году спасли дожди, выпавшие в мае 2020-го, особенно в западных регионах.

"Но та же Одесская область в прошлом году очень страдала от дефицита воды. Там была огромная засуха, из-за которой было потеряно немалое количество урожая", - добавила климатолог.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.