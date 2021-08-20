Климат меняется настолько быстро, что мы не успеем сбежать на Марс – климатолог Вера Балабух

Темпы роста температуры в Украине – одни из самых высоких на планете, отметила климатолог / Reuters

То, что климат на планете меняется, все труднее отрицать или не замечать. Климатические изменения становятся все ощутимее и в Украине. Сокращение продолжительности зимнего периода, температурные рекорды и тропические ночи летом, длительные бездождевые периоды, мощные ливни, которые то затапливают станции метро в Киеве, то вызывают потоп в Крыму, исчезновение рек и уменьшение биоразнообразия – все это проявления и последствия климатических изменений, которые уже испытывают на себе украинцы. Но, учитывая скорость изменений, это далеко не все, с чем нам придется иметь дело.

О причинах тех природных явлений, которые происходили в Украине в течение последнего времени, и о дальнейших возможных последствиях климатических изменений для нашей страны и мира Главред спросил у климатолога, географа-метеоролога, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух.

Климатолог рассказала, как изменится характер и продолжительность сезонов в Украине, от каких природных катаклизмов наша страна может страдать, почему часть территории Украины и других стран может оказаться под водой, может ли на смену глобальному потеплению прийти глобальное похолодание, а также способно ли человечество предотвратить апокалипсис, и почему не стоит надеяться спастись на Марсе.

– По меньшей мере три июльские ночи в Киеве побили температурные рекорды и стали самыми теплыми за последние минимум 140 лет. Чем это было обусловлено?

– В течение двух недель июля Украина страдала от жары – температура воздуха достигала +35 градусов не только в южных, но и в северных областях страны. Причем жарко было не только днем, но и ночью, когда температура достигала более 20 градусов – фактически это были тропические ночи.

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Эту жару обуславливал мощный антициклон, под влиянием которого находилась Украина. Как правило, при такой синоптической ситуации у нас наблюдается безоблачное небо, большая продолжительность дня, существенное прогревание земной поверхности, из-за чего нагревается и атмосфера. Но на этот раз жара усиливалась еще и адвекцией (перемещением воздуха в горизонтальном направлении и переносом вместе с ним его свойств, – Ред.) теплого и жаркого воздуха из восточных и юго-восточных регионов, то есть из Средней Азии и Прикаспийского региона. Эти факторы сыграли негативную роль, и в итоге высокие температуры держались не только днем, но и ночью. Поэтому мы и получили один из самых длительных периодов с тропическими ночами.

– Какова общая тенденция – будут ли становиться теплые периоды в Украине все продолжительнее и жарче? К каким температурам украинцам придется привыкать?

– Лето в Украине становится теплее, и увеличивается его продолжительность (оно начинается раньше и длится дольше). В частности, в прошлом году лето началось примерно по календарю и продолжалось почти до середины октября. В предыдущие годы летняя температура наблюдалась даже в мае и апреле в северных областях Украины.

Такая тенденция к увеличению продолжительности летнего периода и повышению температуры наблюдается уже несколько десятилетий подряд, причем последние пять лет оказались самыми теплыми. Они были чрезвычайно жаркими не только в Украине, но и в Европе, и в северном полушарии в целом.

На протяжении последних 30 лет (в 1991-2020 гг.) в Украине наблюдались самые высокие темпы изменения средней годовой температуры воздуха – на 0,77 градусов. Это очень высокий темп, который почти втрое превысил темпы роста глобальной температуры за год – на 0,21 градуса за десять лет.

Для рядового гражданина это мизерные цифры, которые якобы ни о чем не говорят. Но этот показатель важен, так как свидетельствует об изменении всего термического режима. Украина попала в перечень регионов планеты (за исключением полярных широт), где эти изменения температуры в течение последних 30 лет происходили самыми высокими темпами.

2016-2022 годы на материковой части Украины стали самым теплым периодом за последние 60 лет и, вероятно, за весь период инструментальных наблюдений за почти 140 лет.

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– Почему в Украине так быстро растет температура?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще проводить исследования. Пока можем лишь предположить, что у нас происходит серьезное изменение атмосферных процессов, которые влияют на температуру и формируют ее. В теплый период года увеличивается повторяемость антициклональных изменений, и у нас преобладает область высокого давления, а в этой области наблюдается интенсивный прогрев воздушных масс. Плюс – адвекция.

Но для того, чтобы говорить более точно, нужно проводить соответствующие исследования. И в следующем году у нас есть шанс провести таковые, чтобы выявить основные процессы и тенденции в Украине и понять механизмы изменений. Этому будет способствовать климатическая программа, концепция которой подписана президентом в марте.

– То есть пока неизвестно, из-за чего именно у нас так происходит?

–В значительной степени это обусловлено изменением атмосферной циркуляции, в частности, увеличением повторяемости дней с антициклональной погодой в теплый период. Это характерно не только для Украины, но и для северного полушария в целом.

Наиболее существенные изменения – в полярных широтах, из-за чего нарушается баланс между полярными и экваториальными широтами. Чем больше разница температуры на экваторе и полюсе, тем большие термические градиенты наблюдаются между ними. Именно они формируют барические градиенты и, соответственно, "струйные течения", вдоль которых происходит перемещение циклонов и антициклонов. Как правило, эти потоки направлены параллельно, но, если температура воздуха в Арктике существенно возрастает, поток становится неустойчивым, меняет свое направление, и часть воздушных масс начинает двигаться по синусоиде.

Из-за этого в некоторых регионах воздух из субтропических и тропических широт начинает двигаться в полярные широты и, наоборот, из арктических широт в тропические. Из-за этого в Сахаре выпадает снег, а в США случаются сильные морозы.

Казалось бы, как такое возможно, если отовсюду говорят о глобальном потеплении, а тут вдруг сильные морозы? На самом деле, все это стороны одного процесса – увеличения меридиональности, то есть изменения струйного течения, вдоль которого происходит перемещение воздушных масс. Мало того, что растет амплитуда этой волны, и воздушные массы заходят все дальше на север и на юг, она еще и замедляет свое движение. Благодаря этому области высокого давления становятся более инертными и медленнее двигаются – они как бы останавливаются и начинают блокировать перемещение циклонов. Поэтому и получается, что антициклон в определенном регионе находится дольше.

Так, например, в июле антициклон, который находился в Украине, формировал погоду на значительной территории – в нашей стране, России и Беларуси.

С другой стороны, когда блокируется перемещение циклонов, страны начинают страдать от мощных ливней. Именно поэтому в этом году сильные ливни наделали беды в Германии, Польше и Чехии. Там циклоны, которые должны были двигаться дальше на восток, встречали на своем пути преграду – мощный антициклон, из-за чего были вынуждены длительное время находиться на одном месте, пока не разрушатся. Так что мощные ливни, которые пролились в Германии, были обусловлены длительным пребыванием циклонов на этой территории.

Как правило, атмосферный фронт может переместиться за несколько часов, и за это время выпадает определенное количество осадков. Если же он остается на месте двое суток и более, он дает гораздо большее количество осадков в одной местности.

К сожалению, стала прослеживаться тенденция к тому, что в одном регионе преобладает антициклональная – сухая и жаркая – погода, а в другом, наоборот, идут очень интенсивные ливни, которые вызывают наводнения, наносят большой ущерб и уносят жизни людей.

– Мы немного отошли от вопроса о том, какими у нас будут летние периоды в дальнейшем. Вы сказали, что они будут более долгими и жаркими, но не могли бы вы уточнить, к каким температурам нам стоит готовиться летом? Какие температуры для нас теперь будут нормой?

– Лето за последние 30 лет стало на 1,5 градуса теплее, чем в 1960-1990 годах. Изменилась климатическая норма. Больше всего температура выросла в июле и августе: если июль стал на 1,6 градуса теплее, то август потеплел еще больше.

Современные научные методы не дают возможности составить точный прогноз погоды на месяц или более длительный период и сказать, какой будет температура в определенный день. Мы можем дать лишь общий прогноз: будет ли месяц теплее или прохладнее относительно какой-либо климатической нормы.

Таким образом, например, август 2021-го будет явно теплее, по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды.

Читайте такжеСнег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала страшнейший прогноз– Жаркая погода – это может быть и +32, и +40. Интересно как раз то, к каким показателям мы приближаемся?

– Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 гг.

– Если сейчас температура в мире растет, насколько я понимаю, на фоне снижения солнечной активности, то что будет когда эта активность вырастет? Какие температуры мы можем получить летом?

– Да, действительно. Вы задали очень интересный вопрос, потому что до сих пор говорили, что повышение температуры в мире обусловлено повышением активности Солнца. Но последние годы у нас наоборот наблюдалось уменьшение солнечной активности. И именно последние пять лет, когда происходило самое интенсивное уменьшение солнечной активности, были самыми теплыми годами за весь период инструментальных наблюдений, а, возможно, и не за одну сотню лет.

Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века.

Крайне важно не допустить такого или большего повышения температуры. Ведь когда температура повышается на 2 градуса и более, происходят необратимые изменения в экосистемах.

Например, в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 градуса. И тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков.

Все эти процессы наблюдаются, когда температура воздуха поднимается на 2 градуса и более.

Но нужно разделять изменение термического режима и режима увлажнения. Они напрямую не зависят друг от друга, то есть вовсе не значит, что повышение температуры всегда сопровождается засухой. В Украине происходят интересные процессы: на фоне высокой температуры (особенно в теплый период года) увеличивается количество дней без осадков. При этом суммарное количество осадков за этот период существенно не меняется.

В отдельных регионах Украины на фоне очень высокой температуры осадков может не быть месяц, два и даже больше. После того выпадает дождь – за пару часов двух- или трехмесячная норма осадков!

Одновременно с повышением температуры увеличивается интенсивность осадков (они становятся более мощными), увеличивается продолжительность бездождевого периода. Такие процессы у нас будут продолжаться и в дальнейшем.

– Кроме все более высоких температур, лето в Украине стало сопровождаться еще и мощными (чуть ли не тропическими) ливнями, когда за полчаса, например, выпадает недельная норма осадков. Может ли в Украине это явление приобрести действительно угрожающие масштабы, как, например, в Германии?

– Конечно, у нас вполне возможны такие же ситуации, как в Германии. Вспомните, например, какое количество осадков в начале лета выпало в Крыму. На горе Карадаг было зафиксировано 97 мм осадков! Это очень много. Также в Мариуполе и в Запорожской области в целом выпадало большое количество осадков. Таким образом, уже сейчас периодически в разных регионах Украины наблюдаются такие дожди, когда в течение небольшого промежутка времени может выпасть месячная или трехмесячная норма осадков. Следовательно, процессы, которые наблюдались в Германии, уже сейчас происходят и у нас. Это, увы, не случайность, а закономерность.

Читайте такжеКлиматолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбыПовышение температуры, помимо прочего, приводит к еще одному изменению. Чем выше температура, тем больше влаги воздух может вместить в себя. Наша страна расположена в умеренных широтах, поэтому влажности в нашем воздухе хватает. И если на высотах случаются затоки влажного или более прохладного воздуха, это приводит к росту неустойчивости атмосферы. Благодаря этому образуются мощные облака: сейчас верхняя граница облаков может достигать 15-18 км, а иногда и 20 км! В 80-е годы прошлого века облака развивались только до 13 км.

Причем такие облака очень быстро возникают, и стремительно растет их мощность. Представьте, если это облако увеличивается на несколько километров, насколько же больше влаги оно может вместить в себя.

Отсюда и возникает проблема, что ливни и шквалы становятся очень мощными и опасными, а град становится большего диаметра.

– Как в Украине изменился характер и продолжительность сезонов за последние, скажем, 10-20 лет? Насколько драматичны эти изменения? Возможно, это субъективное впечатление, но почему все короче становятся весна и осень, и переход от холода к теплу и наоборот – более резким?

– Это действительно субъективное впечатление. У нас меняется продолжительность сезонов, но иначе.

Сейчас увеличивается количество летних дней (лето начинается раньше и заканчивается позже). А летний день – это когда средняя температура за сутки больше 15 градусов. И такие дни могут наблюдаться даже в холодный период года, например, бывали они в феврале и в сентябре. В декабре 2019 года днем температура на Франковщине достигала выше 20 градусов.

Таким образом, в Украине действительно происходит изменение продолжительности сезонов за счет уменьшения холодного периода. В итоге зимних дней, когда средняя суточная температура ниже нуля, становится все меньше и меньше. И у нас уже был беспрецедентный пример зимы 2019-2020 года, когда зимних дней можно было насчитать всего около десяти – это была самая короткая метеорологическая зима за всю историю наблюдений, фактически ее почти не было. Поэтому мы все чаще видим, что осень переходит в весну, минуя фазу зимы. Особенно это касается южных областей Украины.

Поэтому нельзя говорить, что у нас стала короткая осень и короткая весна – у нас становится все короче зима. Часто мы не можем понять: что это у нас – продолжается осень или уже началась весна, потому что температура воздуха в течение почти пяти месяцев соответствует типичному ноябрю (так было в 2019-2020 гг.).

– Какими, по вашему прогнозу, будут ближайшие зимы – более мягкими или суровыми, более снежными, дождливыми или сухими, изменится ли их продолжительность? В частности, зима 2021-2022 чем будет отличной от предыдущих?

– Те методы, которыми пользуются сегодня метеорологи во всем мире, позволяют делать прогноз на сезон или на месяц о среднем отклонении, то есть аномалии температуры. Но составить прогноз на ближайшие несколько лет невозможно, потому что таких методов нет. Климатические прогнозы – это не прогнозы погоды, а варианты того, какой может быть погода в зависимости от сценариев развития общества. И таких сценариев – масса. Поэтому невозможно сказать, какой будет погода в 2021-2022 годах. Просто нет методов, которые бы позволили составить такой прогноз.

- Но общая тенденция такова: зимы становятся более короткими и мягкими в Украине?

– Да, действительно. Суровость зимы уменьшается. Это характерно и для западных, и для восточных областей Украины, хотя на востоке традиционно у нас зима более суровая.

Но следует учитывать еще одну тенденцию. Хотя в целом суровость зимы уменьшается, как и ее продолжительность, и количество морозных дней, при этом количество дней с сильными морозами у нас остается таким же, как раньше. Это тоже проблема, потому что в течение зимы у нас часто сохраняются плюсовые температуры, а, следовательно, у растений даже не прекращается период вегетации, но потом вдруг идет заток холода и мороз -20. В результате мы за один-два дня теряем наши плодовые деревья, как произошло в этом году.

То, что количество дней с сильными морозами не меняется на фоне увеличения температуры, является большим вызовом для сельского хозяйства, который требует принять определенные меры, адаптироваться к новым условиям, чтобы в дальнейшем не терять урожаи.

– В последний раз мы с вами общались около года назад. За год температурный режим/климат в Украине изменился существенно, или год слишком короткий промежуток времени, чтобы зафиксировать изменения?

– В этом году мы еще чаще говорим, что климат изменился, что нас еще больше удивляет погода. В отличие от прошлого года, который был довольно засушливым, в этом году у нас все-таки в апреле-июне выпало достаточно большое количество осадков, и эти несколько месяцев были несколько прохладными по сравнению с предыдущими годами. Хотя и июнь, и июль у нас довольно жаркие. Очень вероятно, что 2021 год тоже окажется аномально теплым. Он, возможно, не станет одним из самых жарких, но он однозначно будет теплее, нежели годы прошлого века.

– Вообще, к какому сейчас климатическому поясу относится наша страна, насколько далеко мы ушли от умеренного климата и насколько приблизились к тропическому?

– Пока далеко от умеренного климата мы не ушли, мы остаемся в умеренных широтах. И у нас все-таки в основном сохраняется погода, характерная для умеренных широт. Но в южных областях Украины (Одесской и Херсонской) погода все больше становится похожей на погоду субтропических широт, в частности, на погоду, которая характерна для Крыма.

Климатические зоны действительно начинают постепенно двигаться на север. Например, погода в Киеве сейчас – это та погода, которая всегда была характерна для регионов, находящихся на 200-300 км южнее столицы.

Кроме того, в крупных городах (таких как Киев), на все процессы накладывается еще и эффект большого города – "остров тепла", за счет которого температура воздуха может быть на 5-10 градусов выше, чем в пригороде.

– Какие вызовы для Украины создают изменения климата, к каким проблемам и угрозам нам стоит готовиться? Голод, нехватка воды..?

– Изменение режима увлажнения приводит к двум проблемам: с одной стороны, мало воды, но с другой – в определенные периоды много воды. То есть возможны периоды, когда будет наблюдаться острый дефицит осадков, и периоды, когда, наоборот, некоторые регионы могут быть затоплены. Это касается и Карпат, и южных областей. В этом году очень страдали от этих явлений южные города Украины, например, Мариуполь. Эта проблема есть и будет оставаться и усугубляться. К этому следует готовиться всем отраслям, которые связаны с водой. Без воды невозможна нормальная работа ни одной отрасли и просто жизнь.

Увеличивается количество и интенсивность опасных погодных явлений: мощные ливни, сильные ветры, высокая пожарная опасность. Более мощными становятся грозы, в более холодный период – гололед, налипание мокрого снега, снегопады. Если зимой у нас температура воздуха становится выше, то изменяются структура осадков, и они выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Налипание мокрого снега наносит существенный вред, ломает деревья и крыши домов.

Читайте такжеКакие территории Украины могут уйти под воду - прогноз климатологаУ нас растет жара и повышаются температуры. В июле мы хорошо ощутили на себе, что такое длительный жаркий период. В это время люди часто себя плохо чувствуют, потому что возрастает тепловой стресс и увеличивается тепловая нагрузка. Все это крайне негативно влияет на человеческий организм. Кроме того, это становится большой нагрузкой на электросети, потому что все пытаются установить кондиционеры, чтобы как-то спастись от жары. И электросети часто не выдерживают такой нагрузки, особенно когда это касается крупных городов и старых регионов, где просто некуда ставить новые трансформаторы.

– И другая сторона медали этого вопроса – какие новые возможности для нас открывают изменения климата, несут ли они какие-то положительные моменты?

– Однозначно. Когда мы говорим об изменении климата, мы, прежде всего, говорим об опасности, но не стоит забывать, что, кроме вызовов, у нас появляются еще и новые огромные возможности. Если теплый период становится более длительным, увеличивается период вегетации растений и период теплообеспечения сезона. Это открывает новые возможности для сельского хозяйства. В частности, это позволяет выращивать новые культуры, которых до сих пор у нас не было. Обратите внимание, сколько новых культур у нас появилось, даже на Киевщине. Здесь уже никого не удивишь магнолией, хурмой, виноградом или персиками, не говоря уж о баклажанах или перце, которые еще в 70-х годах выращивали только на юге Украины, а теперь они растут практически на каждом участке.

Это также говорит о возможности получить дополнительный, то есть третий, урожай благодаря тому, что холодный период становится более теплым. Озимые культуры у нас теперь созревают на две-три недели раньше, а это открывает возможность для получения дополнительного урожая некоторых культур.

Поэтому Украина может стать житницей Европы и не только. У нас есть уникальные возможности для этого. И изменения климата в этом плане очень благоприятны для нашей страны.

– Почему в этом году, как никогда, от природных катаклизмов страдал Крым? Кроме традиционного дефицита воды, теперь были еще и наводнения, подтопления, селевые потоки, "камни с неба"... Эти явления теперь станут традиционными для Крыма?

– В Крыму как раз и проявилась та проблема, о которой мы говорили выше – то малая вода, то большая вода. Крымский полуостров в этом году, как никто другой, прочувствовал все это на себе. Однако так происходило не только в Крыму – от этого страдали все наши южные области.

Наблюдался интересный процесс: над Черным морем все время образовывались циклоны, а к востоку от Украины появлялись блокирующие антициклоны, которые не давали возможности двигаться циклонам. В зависимости от того, в каком месте этой системы находился тот или иной регион, преобладали соответствующие погодные условия. Крыму и южным областям Украины в этом году не повезло, потому что они находились под влиянием очень мощной циклонической деятельности, которая была заблокирована антициклоном. Поэтому там и наблюдался длительный период циклонической погоды, с которым были связаны обильные осадки. Периодически атмосферные фронты обострялись и давали большое количество осадков.

Также на это влияли и местные аэрографические условия. То есть Крымские горы могли образовывать дополнительное количество осадков в зависимости от того, как двигались потоки.

Впрочем, не стоит думать, что эти явления для Крыма отныне станут традиционными.

В следующем году Крым необязательно снова будет страдать от ливней и всего остального. Эти процессы могут происходить и в Киеве, и в Харькове, и во Львове – на месте Крыма может оказаться любой другой регион. Насколько они готовы к тому, что у них за сутки выпадет три месячные нормы осадков – 300 литров воды на квадратный метр? Для сравнения – во время недавнего ливня в Киеве, когда были затоплены станции метро Академгородок и Берестейская, у нас выпало в десять раз меньше осадков.

Следовательно, вопрос не в том, будут или не будут новые подтопления из-за обилия осадков, а в том, где именно в следующий раз они будут, какой регион окажется под ударом. А это может быть любой регион, в том числе Киевщина со всеми ее дамбами и устаревшей инфраструктурой. Поэтому мы должны учитывать возможность такого сценария, потому что это вопрос выживания.

– Связаны ли с изменением климата такие явления в Украине, как, например, нашествие медуз в Азовском море, нашествие божьих коровок на Херсонщине и тому подобное? И если да, то к каким еще подобным сюрпризам нам стоит готовиться?

– Наверное, этот вопрос не совсем ко мне, потому что я – метеоролог, а не энтомолог, и поэтому объяснить, почему в этом году появилось так много божьих коровок, не могу. Но знаю, что в этом году наблюдались довольно высокие температуры Черного и Средиземного морей, и была интенсивная циклоническая деятельность. Высокая температура воды способствовала увеличению контрастов и усилению циклонической деятельности. А если температура несколько выше, чем обычно, это благоприятные условия для развития тех же медуз или других существ, живущих в море, а также насекомых.

Когда в определенном регионе существенно меняются климатические условия, меняются и виды растений, которые там растут, и виды животных, которые там живут. Если для растений и животных условия становятся некомфортными, они вынуждены двигаться туда, где им лучше, или иначе они погибают.

Поэтому еще одна проблема, связанная с изменением климата – уменьшение биоразнообразия. Из-за изменения климата уже исчезло большое количество видов растений и животных.

Читайте такжеПод угрозой выживания: климатолог предупредил украинцев о возможной катастрофеВместо этого появляются растения или животные, которые не были характерными для определенного региона – они постепенно начинают заполнять свободные ниши, но при этом нет хищников, которые могли бы как-то регулировать их численность. Это прекрасно видно по растениям, например, сейчас у нас все поля заросли белой ромашечкой, и из этих цветов даже продают букеты. Но это стенактис – чрезвычайно агрессивный сорняк, который вытесняет практически все на лугу, в поле или на огороде. В итоге из огромного количества растений, которые были, остается только стенактис, который не ест наш скот, и мы теряем большие площади земель.

Также возникает проблема с насекомыми, которые привыкли питаться нектаром определенных растений. Если нет этих растений – насекомые тоже исчезают.

Поэтому проблема сохранения биоразнообразия в условиях изменения климата актуальна для всех, в том числе и для Украины. Тем более, что в Украине темпы изменения температуры – одни из самых высоких на планете в течение последних 30 лет.

– Учитывая и климатические изменения, и бездумные действия человека (вырубку лесов), скажите, что, по-вашему, ждет Карпаты, в каком виде они сохранятся?

– Мы говорили о тенденциях, которые наблюдаются, в частности, об увеличении интенсивности осадков. За то, что у нас меняется атмосферная циркуляция и термический режим, облака становятся более мощными, а осадки – более интенсивными, и из них выпадает большее количество осадков. А именно в Карпатах выпадает наибольшее количество осадков, чем где-либо в Украине.

Если у нас в этом регионе, особенно на высокогорье Карпат, осадки становятся более интенсивными, они будут наносить значительно больший ущерб. Представьте, что будет, если 300 литров воды на квадратный метр, которые выпали в Крымских горах, выпадут за несколько часов в Карпатах, тем более, на тех склонах, где нет леса, зато есть дороги с колеями почти по пояс, сделанными лесовозами. Эти дороги станут искусственным путем для этих потоков. В результате если раньше воде нужно было несколько часов, чтобы добраться до подножия гор, то сейчас она туда попадает мгновенно. Следовательно, существенно возрастает риск погибнуть для тех людей, которые живут или отдыхают у подножия таких гор.

Также есть большой риск возникновения селевых потоков, сильных паводков, особенно связанных с ливнями. И этот риск возрастает именно благодаря бездумной рубке лесов. Эти леса – не просто наши легкие, они еще и аккумулируют влагу, которая выпадает в горах. Это особенно важно, когда этой влаги становится очень много – ее нужно чем-то удерживать. Иначе без лесов мы получим, например, большие паводки на Днестре, которые будут сносить все на своем пути.

– Учитывая то, как быстро в Украине пересыхают и исчезают реки, насколько близки мы к реальной проблеме дефицита воды? И можем ли мы потерять наши главные водные артерии: Днепр, Десну, Днестр?

– Последние пять лет у нас были очень жаркими, но, кроме того, они были еще и засушливыми. За этот период нашим водным ресурсам был нанесен большой ущерб.

С одной стороны, повышение температуры воздуха зимой – неплохо: когда зимы менее суровые, мы меньше тратим средств на теплую одежду, не мерзнем, но экономим на отоплении. Но с другой стороны, это влияет на осадки – они выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. То есть устойчивый снежный покров у нас либо не образуется вовсе, либо сохраняется очень короткий период. А это очень губительно для наших рек, потому что реки в Украине имеют преимущественно снежное питание. Если реки не получают этого питания от снега, они не пополняют свои запасы. А потом, когда у нас наступает жаркое лето с длинным периодом без дождя и высокими температурами, что способствует испарению влаги с поверхности, много наших небольших рек просто исчезают с географической карты.

Читайте такжеВода по часам: к чему готовиться украинцам в связи с маловодьем рекКроме того, не только реки исчезают, но и пересыхают болота, исчезает вода в верхних горизонтах почвы, да еще и меняется качество воды – она становится слишком минерализованной и непригодной для питья.

Поэтому все это предопределяет проблемы с водоснабжением в нашей стране. Да и человеческая деятельность играет большую роль. Посмотрите хотя бы на то, что произошло с берегами рек, например, Роси и Десны. Люди столько всего понастроили, настолько изменили русло этих рек, что это стало просто опасным, поскольку нарушились процессы, которые были характерны для этих водоемов.

– Как-то вы говорили, что проблема дефицита воды – это уже наша проблема, а не наших детей и внуков…

– Да, это действительно так. И в прошлом году мы уже увидели, что эта проблема стоит очень остро. Уже даже состоялось заседание СНБО по поводу проблем водообеспечения. Ситуацию в прошлом году спасли дожди, выпавшие в мае 2020-го, особенно в западных регионах. Но та же Одесская область в прошлом году очень страдала от дефицита воды. Там была огромная засуха, из-за которой было потеряно немалое количество урожая.

– Несколько дней подряд этим летом Германия страдала от наводнений, потоп начался и в некоторых регионах Австрии. Из-за этих наводнений погибло немало людей. Почему происходит это "испытание водой"? И какова вероятность, что потопы станут обыденностью для Европы? Для каких стран наиболее опасна ситуация в этом плане? Или в следующем году под ударом может оказаться любая страна?

– Однозначно. В Европе происходят те же процессы, что и у нас привели к потопу в Крыму. Европа ближе к Атлантике, поэтому более мощные циклоны, которые приносят много влаги, чаще заходят на территории европейских стран. Украина – в глубине континента, дальше от Атлантики, поэтому к нам приходит меньше воздушных масс.

Но тенденция к увеличению интенсивности опасных явлений характерна для всех регионов Европы, а в Украине вероятность таких явлений существенно возрастает.

По данным межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, в прошлом веке (1900-1980 гг.), температурные рекорды устанавливались каждые 13,5 лет, то с 1980 года эта периодичность увеличилась до трех лет. Это касается не только температурных рекордов, но и других явлений. Потому что температура – это важный фактор, который влияет на все процессы в атмосфере. Поэтому увеличение частоты температурных рекордов – это опасная тенденция которая наблюдается в мире.

– Вследствие повышения уровня Мирового океана какие территории или страны рискуют уйти под воду? Каким образом повышение уровня Мирового океана будет чувствовать Украина, то есть есть существуют ли у нас районы, которые могут затонуть?

– Вилково в Одесской области станет одним из первых районов, который почувствует на себе повышение уровня Мирового океана…

Если посмотреть на карту изменения температур, то наибольшие изменения наблюдаются в арктических широтах. Рост температуры в этих широтах приводит к изменению атмосферной циркуляции и влечет за собой негативные последствия, которые мы все ощущаем на себе. А к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов, по сравнению с современным периодом.

Есть такая закономерность, что повышение средней за год температуры на 1 градус приводит к увеличению теплого периода на 10 дней. То есть, если температура вырастет на 10 градусов, то в полярных широтах теплый период увеличится на три месяца!

При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно, как и повышение уровня Мирового океана. А раз так, то практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана. Но наиболее уязвимыми окажутся страны, которые находятся в Океании, то есть территории которых возникли за счет рифов – они могут быть затоплены. Уже сейчас есть случаи, когда люди вынуждены покидать острова, потому что они исчезают под толщей воды.

Кроме того, если посмотреть на карту расположения больших городов, то, как правило, они находятся на побережьях океанов, и именно на побережьях проживает большинство населения нашей планеты. Если будет подниматься уровень мирового океана, именно эти места будут наиболее уязвимы и уйдут под воду.

Это уже является большой проблемой. Мы видели, что происходило, когда заходили тропические ураганы или тайфуны на побережья, например, какой беды натворил в Лос-Анджелесе ураган Катрина. Хотя вероятность такого события предсказывали, и было многое сделано, чтобы уберечься и спастись... Если бы этого не сделали, последствия были бы катастрофическими. Сейчас такая тенденция сохраняется и будет только усиливаться.

Это – реальная угроза для очень многих регионов, в том числе и для Украины. У нас есть внутренние моря – Черное и Азовское. Вполне возможно поднятие уровня этих морей, и тогда под угрозой окажутся украинские побережья, особенно низменные части (где находятся лиманы). Они могут быть затоплены.

Под угрозу попадают и наши порты, потому что это будет не просто повышение уровня океана, но и эрозия – разрушение всех берегов. Мы уже сейчас видим много эрозионных процессов в этих районах, но с повышением уровня воды они станут более угрожающими.

– Может ли измениться глобальная тенденция с потепления на похолодание? Как скоро и от чего это будет зависеть?

– Конечно, может. Например, это возможно, если будет очень мощная вулканическая деятельность на планете, во время чего произойдет мощный выброс аэрозолей в атмосферу – и мы получим эффект "ядерной зимы". Но для этого нужно, чтобы одновременно во многих регионах мира проснулись вулканы, активизировался весь вулканический пояс. Также это может вызвать падение метеорита.

Впрочем, вероятность таких событий чрезвычайно мала. Более вероятно, что человечество, численность которого растет и которое ведет очень активную деятельность, будет все больше влиять на природу. Своим влиянием мы меняем атмосферу, всю планету. Причем не только лицо планеты, но и растительный и животный мир. Если мы не остановимся и не сможем остановить потепление на 2 градуса, то для многих регионов нашей планеты это будет иметь катастрофические последствия. Ведь возникнут такие условия, в которых просто невозможно будет жить.

В таком случае проблема климатических беженцев будет стоять чрезвычайно остро. В частности, она будет очень актуальной для Украины. Ведь, по сравнению с африканскими или азиатскими регионами, где люди часто полностью теряют урожаи, Украина является более безопасным регионом, поэтому именно сюда будут стекаться климатические беженцы. Украина все равно будет оставаться в умеренных широтах, и, даже если у нас станет засушливее, условия все равно будут оставаться благоприятнее, чем где-либо еще.

Следовательно, Украина вскоре может стать страной, куда будет переселяться большое количество населения. Вопрос – насколько мы к этому готовы?

– Способно ли человечество не только замедлить или остановить изменение климата, но и отыграть процесс вспять? Или у нас одна дорога – к апокалипсису?

– Жизнь заставит нас замедлить и остановить изменение климата. Если захочешь жить, будешь вынужден делать все для того, чтобы выжить. Проблема в том, что до сих пор многие люди не понимают серьезности этих изменений. Хотя уже сейчас, когда температура растет на 1,5 градуса, мы это реально стали чувствовать. А когда изменения будут еще большими, мы будем иметь еще большее количество опасных явлений, будем терять свое имущество и родных. Эти потери нас заставят меняться. Это – вопрос выживания. Иначе будущего у нас не будет.

Читайте такжеВ результате изменений климата Украина может потерять часть территории-климатолог Вера БалабухНо проблема в том, что, даже если сегодня мы вдруг прекратим все выбросы парниковых газов, к сожалению, потепление так быстро не остановится. Ведь потепление уже приобрело такой масштаб, что его не остановить за один год – слишком сильно прогрелись наши океаны. Толща океанов чрезвычайно прогрелась, например, Атлантического – до 2 км и более. Это очень мощная термодинамическая машина, которая еще не одно десятилетие будет влиять на процессы на нашей планете. Вопрос в том, будем ли мы и дальше все разогревать или остановим процесс?

Пример с коронавирусом – очень показательный. Когда был введен локдаун, во многих странах была приостановлена работа промышленных предприятий, произошло существенно сокращение выбросов парниковых газов, но, несмотря на это, 2020 год стал одним из самых теплых и всего на 0,01% уступил 2016 году.

То есть эти процессы приобрели глобальный масштаб, поэтому если мы не остановимся, нашим детям исправлять ситуацию будет еще труднее.

– Вы в этом смысле пессимист или оптимист: человечество исправится?

– Честно говоря, в последнее время я становлюсь пессимистом. Мы много говорим, но очень мало делаем. Нам нужно уже сейчас принять много мер, иначе мы потеряем все, и Марс нас не спасет. Мы не успеем освоить Марс, чтобы сбежать туда. Да и надо побороться за Землю, ведь по своим условиям, она гораздо лучше, чем "красная планета".