"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

Иво Бобул вспомнил встречу с Путиным.

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Бобул сообщил, что ему повысили пенсию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Кратко:

Что сказал Иво Бобул про Путина

Как они встретились

Украинский певец Иво Бобул рассказал о том, как однажды встретился с российским диктатором, террористом и президентом РФ - Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в проекте ТСН "Наодинці". Бобул встретился с Путиным более 20 лет назад в оккупированном нынче Крыму. "Какой он? Метр с кепкой. Смотрел на него, как на обычного человека. Я никогда не думал, что он такое сделает и на Украину пойдет. Кстати, он очень с уважением к Кучме относился. Там был какой-то вопрос по Беларуси. И он говорил, "как старейшина скажет, так и будет", - говорит Бобул.

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Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным / facebook.com/ivo.bobul.94

Бобул также вспомнил о том, как Россия стала строить дамбу вокруг украинского острова Тузла.

"Кучма четыре дня звонил Путину, но тот не брал трубку. И когда уже он с Кузьмуком поехали, там было все готово, чтобы дать отпор. И он (Кучма - Прим.ред.) прямо сказал: "Еще одна машина, и я открываю огонь". И все остановилось", - говорит артист.

Как известно, остров Тузла был предметом территориальных споров между Украиной и Россией. В 2003 году вокруг острова возник конфликт, когда Россия начала строить к нему дамбу.

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Ранее Главред рассказывал о вероятном возвращении Потапа в Украину. Известный блогер-сплетник раскрыл подробности плана музыкального продюсера, который давно не появляется в родной стране.

Также украинский певец Иво Бобул рассказал про общение с кумом, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, во время войны. Политик крестил младшего сына артиста.

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Кто такой Иво Бобул? Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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