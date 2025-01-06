"Немного не до того": Бобул рассказал про общение с кумом Кучмой во время войны

Что рассказал Бобул:
- Чем занимается его 20-летний сын Даниил
- Как складывается общения семьи Бобула со вторым президентом Украины
Украинский певец Иво Бобул - отец троих детей. Младшему из них, Даниилу, сейчас 20 лет.
В недавнем интервью для Rostyslove Production артист рассказал, чем занимается сын. Оказалось, что Даниил находится в Украине - получает высшее образование и полезные навыки вождения.
"Данилко сейчас учится в Институте международных отношений, второй курс. Так что у него есть свой путь в жизни. Я за него очень рад. Сейчас ходит на курсы водителей", - поделился Бобул.
Также исполнитель признался, сохранил ли он связь с крестным отцом Даниила - вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Певец отметил - общение сейчас стало менее насыщенным, но не прерывается. Политик оказался неплохим крестным и не забывает про крестника.
"У Даниила был день рождения, он его поздравил. Раньше мы чаще встречались. Сейчас война и немного не до того. Но звоним друг другу, узнаем о здоровье, жизни, нужна ли какая-то помощь. Я как выбираю друзей, то на все жизнь", - говорит Иво Бобул.
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Кто такой Иво Бобул?
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
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