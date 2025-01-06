"Немного не до того": Бобул рассказал про общение с кумом Кучмой во время войны

Леонид Кучма крестил младшего сына певца.

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Иво Бобул новости - Иво Бобул рассказал про общение с Леонидом Кучмой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Что рассказал Бобул:

Чем занимается его 20-летний сын Даниил

Как складывается общения семьи Бобула со вторым президентом Украины

Украинский певец Иво Бобул - отец троих детей. Младшему из них, Даниилу, сейчас 20 лет.

В недавнем интервью для Rostyslove Production артист рассказал, чем занимается сын. Оказалось, что Даниил находится в Украине - получает высшее образование и полезные навыки вождения.

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"Данилко сейчас учится в Институте международных отношений, второй курс. Так что у него есть свой путь в жизни. Я за него очень рад. Сейчас ходит на курсы водителей", - поделился Бобул.

Также исполнитель признался, сохранил ли он связь с крестным отцом Даниила - вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Певец отметил - общение сейчас стало менее насыщенным, но не прерывается. Политик оказался неплохим крестным и не забывает про крестника.

"У Даниила был день рождения, он его поздравил. Раньше мы чаще встречались. Сейчас война и немного не до того. Но звоним друг другу, узнаем о здоровье, жизни, нужна ли какая-то помощь. Я как выбираю друзей, то на все жизнь", - говорит Иво Бобул.

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Ранее Главред рассказывал, почему украинская певица Lama категорически отказывается иметь детей, и как на это ее решение реагирует жених артистки, который младше нее на 18 лет.

Также украинская певица Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына Табриза. Сейчас мальчику девять лет и его внешность начинает стремительно меняться.

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Кто такой Иво Бобул? Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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