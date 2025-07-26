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Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

Сергей Кущ
26 июля 2025, 10:40
227
Пусть ваш поздравительный жест будет таким же теплым, как их забота!
Поздравления с Днем медика
Поздравления с Днем медика / Фото: Главред

День медика — отличный повод сказать "спасибо" тем, кто спасает жизни и всегда рядом, когда это особенно важно.

В подборке Главреда вы узнаете, что желают на день медработника, найдете прикольные открытки, добрые слова и оригинальные поздравления, которые порадуют врачей, медсестер и всех работников здравоохранения.

Поздравления с днем медика стихи

видео дня

Работа медиков — нелегкая стезя,

Ответственность и честь — иначе им нельзя.

Ведь каждый медик — истинный герой,

Он дарит многим людям жизнь порой.

Сегодня праздник ваш, ребята,

Забудьте вы о клятве Гиппократа,

Таблетки и микстуры, медик, отодвинь

И наслаждайся праздником.

Поздравления с Днем медика картинки
Поздравления с Днем медика картинки / Фото: Главред

Медицина — полоса спасенья,

Пожелаем медикам везенья.

Чтоб с их помощью лечили нас,

Вас поздравим в этот час.

Пожелаем вам корзину счастья,

Из судьбы изгнать ненастья.

Люди в белых все халатах,

Помогать нам очень рады.

Поздравления с Днем медика открытки
Поздравления с Днем медика открытки / Фото: Главред

Все болезни распознают,

Все микробы убивают.

Медиков всех поздравляем,

Методов вам новых пожелаем.

В работе пусть пойдёт прогресс,

А в жизни яркий интерес.

Поздравления с днем медика в прозе

Дружище, поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю тебе крепчайшего здоровья, больше радостных дней и ярких впечатлений. Пускай дома тебя всегда ждут самые родные и близкие люди, а на работе — благодарные пациенты и надежные коллеги. Спасибо за твой труд!

Поздравления с Днем медика красивые
Поздравления с Днем медика красивые / Фото: Главред

Ты наша семейная "скорая помощь": и с температурой справишься, и советом поможешь! Спасибо за терпение и доброе сердце. Пусть твое здоровье остается железным, а счастье — бесконечным!

Держи градусник и тонометр подальше от праздничного стола — сегодня ты отдыхаешь! С Днем медика, наш(а) герой(иня)!

Поздравления с Днем медика прикольные
Поздравления с Днем медика прикольные / Фото: Главред

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