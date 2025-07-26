Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

День медика — отличный повод сказать "спасибо" тем, кто спасает жизни и всегда рядом, когда это особенно важно.
В подборке Главреда вы узнаете, что желают на день медработника, найдете прикольные открытки, добрые слова и оригинальные поздравления, которые порадуют врачей, медсестер и всех работников здравоохранения.
Поздравления с днем медика стихи
Работа медиков — нелегкая стезя,
Ответственность и честь — иначе им нельзя.
Ведь каждый медик — истинный герой,
Он дарит многим людям жизнь порой.
Сегодня праздник ваш, ребята,
Забудьте вы о клятве Гиппократа,
Таблетки и микстуры, медик, отодвинь
И наслаждайся праздником.
Медицина — полоса спасенья,
Пожелаем медикам везенья.
Чтоб с их помощью лечили нас,
Вас поздравим в этот час.
Пожелаем вам корзину счастья,
Из судьбы изгнать ненастья.
Люди в белых все халатах,
Помогать нам очень рады.
Все болезни распознают,
Все микробы убивают.
Медиков всех поздравляем,
Методов вам новых пожелаем.
В работе пусть пойдёт прогресс,
А в жизни яркий интерес.
Поздравления с днем медика в прозе
Дружище, поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю тебе крепчайшего здоровья, больше радостных дней и ярких впечатлений. Пускай дома тебя всегда ждут самые родные и близкие люди, а на работе — благодарные пациенты и надежные коллеги. Спасибо за твой труд!
Ты наша семейная "скорая помощь": и с температурой справишься, и советом поможешь! Спасибо за терпение и доброе сердце. Пусть твое здоровье остается железным, а счастье — бесконечным!
Держи градусник и тонометр подальше от праздничного стола — сегодня ты отдыхаешь! С Днем медика, наш(а) герой(иня)!
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