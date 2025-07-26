У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

Бывших мужа и жену снова вызывают в суд для очередного денежного разбирательства.

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Петросян и Степаненко были вместе / Personastars

Кратко:

Что случилось между Степаненко и Петросяном

Кто в этом виноват

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, снова скандалит со своей бывшей женой Еленой Степаненко.

Спустя три года после развода, как пишут российские пропагандисты, Петросян и Степаненко не рассчитались за экспертизу по оценке своих богатств, которая длилась несколько месяцев. Сначала Степаненко вообще отказывалась пускать на порог оценщиков имущества, потом требовала отдать ей большую часть картин, книг и антиквариата, которые якобы годами собирал ее бывший муж.

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Евгений Петросян не собирается платить/ instagram.com/petrosyanevgeny

В результате, так и не дождавшись оплаты счета, Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ был вынужден обратиться в суд, чтобы взыскать с экс-супругов долг — 500 тысяч рублей.

Однако ни путинист Петросян, ни его бывшая жена не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате денег.

Елена Степаненко недавно сбежала из России / Фото Instagram/ esheneve4er

Первое заседание суда состоится уже 29 июля. Далее необходимые средства могут быть выделены и взысканы из доли имущества должника — осталось определиться, кто выступит в этой роли.

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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