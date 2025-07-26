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У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

Алена Кюпели
26 июля 2025, 15:42
83
Бывших мужа и жену снова вызывают в суд для очередного денежного разбирательства.
Петросян и Степаненко вместе
Петросян и Степаненко были вместе / Personastars

Кратко:

  • Что случилось между Степаненко и Петросяном
  • Кто в этом виноват

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, снова скандалит со своей бывшей женой Еленой Степаненко.

Спустя три года после развода, как пишут российские пропагандисты, Петросян и Степаненко не рассчитались за экспертизу по оценке своих богатств, которая длилась несколько месяцев. Сначала Степаненко вообще отказывалась пускать на порог оценщиков имущества, потом требовала отдать ей большую часть картин, книг и антиквариата, которые якобы годами собирал ее бывший муж.

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Евгений Петросян
Евгений Петросян не собирается платить/ instagram.com/petrosyanevgeny

В результате, так и не дождавшись оплаты счета, Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ был вынужден обратиться в суд, чтобы взыскать с экс-супругов долг — 500 тысяч рублей.

Однако ни путинист Петросян, ни его бывшая жена не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате денег.

Елена Степаненко сбежала из России
Елена Степаненко недавно сбежала из России / Фото Instagram/ esheneve4er

Первое заседание суда состоится уже 29 июля. Далее необходимые средства могут быть выделены и взысканы из доли имущества должника — осталось определиться, кто выступит в этой роли.

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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