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Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

Алена Кюпели
26 июля 2025, 11:07
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Кудрявцева часто жаловалась на мужа из-за того, что у него большие проблемы с алкоголем.
Лера Кудрявцева
Путинистка Лера Кудрявцева попала под горячую алкогольную руку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Кратко:

  • Что сделал муж-алкоголик Кудрявцевой
  • Что предшествовало ситуации

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, попала "под раздачу" своего мужа-алкоголика.

Как известно, Кудрявцева часто ноет в своих социальных сетях о том, что устала бороться с алкоголизмом своего мужа, который раньше был профессиональным спортсменом.

видео дня

В частности, она недавно выходила в сториз, где жаловалась, что у нее уже опустились руки и она не собирается больше бороться. Но похоже, что она настолько надоела своему мужу, что он решил публично наброситься на Кудрявцеву и матом попросил отстать от него.

Он опубликовал свое фото, где написал, чтобы Кудрявцева успокоилась и просто молчала. "Задолбала", - написал бывший спортсмен.

Бывший муж просит путинистку оставить его в покое
Бывший муж просит путинистку оставить его в покое / Фото Instagram/igor_makarov

"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — жаловалась путинистка ранее.

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Лера Кудрявцева - последние новости по теме

Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфирероссийского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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О персоне: Лера Кудрявцева

Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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