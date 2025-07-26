Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

Кратко:
- Что сделал муж-алкоголик Кудрявцевой
- Что предшествовало ситуации
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, попала "под раздачу" своего мужа-алкоголика.
Как известно, Кудрявцева часто ноет в своих социальных сетях о том, что устала бороться с алкоголизмом своего мужа, который раньше был профессиональным спортсменом.
В частности, она недавно выходила в сториз, где жаловалась, что у нее уже опустились руки и она не собирается больше бороться. Но похоже, что она настолько надоела своему мужу, что он решил публично наброситься на Кудрявцеву и матом попросил отстать от него.
Он опубликовал свое фото, где написал, чтобы Кудрявцева успокоилась и просто молчала. "Задолбала", - написал бывший спортсмен.
"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — жаловалась путинистка ранее.
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Лера Кудрявцева - последние новости по теме
Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфирероссийского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.
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О персоне: Лера Кудрявцева
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
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