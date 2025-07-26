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65-летие Шевченковской премии: Зеленский изменил количество номинаций

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 20:52
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Шевченковская премия - высшая государственная награда в области культуры - отметит 65-летие масштабным обновлением.
Зеленский изменил правила Шевченковской премии
Зеленский изменил правила Шевченковской премии / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Кратко:

  • Появились новые номинации Шевченковской премии
  • Готовятся масштабные мероприятия к 65-летию премии

Президент Украины Владимир Зеленский изменил правила присуждения Шевченковской премии. Об этом говорится в указах президента №553/2025 и №552/2025.

Президент подписал указ, который обновляет правила присуждения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Отныне премию будут вручать в тринадцати номинациях, в частности появились новые направления, такие как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурных проектов.

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"Впервые добавлено фотоискусство, чтобы поддержать фотографию и особенно сейчас в условиях войны, добавили также кураторское дело, сферу дизайна - в частности есть крутой украинский шрифтовой дизайн, графический, это комитет премии будет определять конкретные виды, также произошло расширение литературной и музыкальной номинаций", - пояснил советник президента Дмитрий Литвин.

Согласно обновленному положению, премия ежегодно будет присуждаться в следующих категориях:

  • проза;
  • поэзия;
  • литературоведение и искусствоведение;
  • публицистика и журналистика;
  • музыкальное искусство;
  • концертно-исполнительское искусство;
  • театральное искусство;
  • киноискусство;
  • визуальные искусства;
  • фотоискусство;
  • декоративно-прикладное искусство;
  • дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);
  • творческое кураторство культурно-художественных проектов.

В документе указано, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до подачи.

На награду могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства - непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным.

При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.

Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс ежегодно, будет определять Шевченковский комитет.

Президент Зеленский также подписал указ, которым поручил Кабинету Министров подготовить план празднования 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Речь идет о целом ряде культурных, торжественных и информационных мероприятий.

Среди запланированного - проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника о лауреатах и альбома с произведениями художников, получивших награду.

Также должны появиться юбилейная монета и почтовые марки, посвященные Шевченковской премии.

В торжествах к юбилею планируют привлечь не только лауреатов, но и деятелей культуры, науки, военных, представителей власти и общественности.

Отдельное внимание уделят информационному освещению инициативы. Указ вступает в силу с момента обнародования.

Больше интересных новостей об украинской культуре:

Что такое Шевченковская премия

Шевченковская премия является одной из самых престижных наград Украины, отмечает выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Она призвана способствовать развитию национального сознания и обогащению культурного наследия страны.

С 2025 года премия была расширена новой номинацией - декоративно-прикладное искусство.

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Владимир Зеленский шевченковская премия
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