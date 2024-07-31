Аномальная жара из-за боевых действий: эколог удивил, какими будут последствия войны

Война уничтожает леса, происходит загрязнение рек и воздуха, что приводит к появлению кислотных дождей, говорит Владимир Борейко.

https://glavred.info/ukraine/anomalnaya-zhara-iz-za-boevyh-deystviy-ekolog-udivil-kakimi-budut-posledstviya-voyny-10584695.html Ссылка скопирована

Экологические последствия войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Жара, которая не так давно пришла в Украину, когда были побиты десятки температурных рекордов, как раз является следствием военных действий, прежде всего ракетных ударов. Об этом на чате в Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

Он объяснил, как это связано.

"В свое время, когда Кучма любил проводить парады, чтобы во время торжеств не пошел дождь, облака бомбили специальными небольшими ракетами, и потом долго не было дождя. Если маленькие ракетки создают такой эффект, то, наверное, большие баллистические ракеты тоже действуют подобным образом", - рассказал эксперт. видео дня

По его словам, нормально, когда жара сменяется дождем, потом под воздействием солнечных лучей земля высыхает, снова появляются облака, снова идет дождь. А у нас дни идут, недели идут, а дождя нет. А все потому, что нарушен естественный процесс образования дождей.

"Я не утверждаю, что это именно так, но предполагаю, что может так быть", - добавляет Борейко.

Он также отметил, что война уничтожает леса.

"В принципе, можно высадить новые леса, но природные уже не воссоздашь. Происходит загрязнение рек и воздуха. В свою очередь, это приводит к появлению кислотных дождей, которые могут выпадать не только в Украине, но и в Европе, Африке и других местах. А кислотные дожди означают гибель сельскохозяйственных культур, сосновых насаждений и т.д.", - продолжает эксперт.

Кроме того, добавляет природоохранник, минирование - еще одна проблема, правда, не совсем экологическая.

"Вследствие этого огромное количество пахотных земель невозможно долгое время использовать. Сколько уже было сообщений о том, что вроде бы уже было проведено разминирование территории, а пошли тракторы и другая сельхозтехника - и люди снова подорвались. Но даже со второй мировой войны мы до сих пор находим мины и снаряды", - отмечает Владимир Борейко.

Он также сказал, что в то же время, как ни странно, война оказывает и положительное влияние на экологию.

"Благодаря запрету охоты во время войны значительно возрастает численность всех диких животных, начиная от лосей, которых мы внесли в Красную книгу, заканчивая лебедями, утками, цаплями, зайцами", - подытожил эксперт.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может развиваться по трем сценариям. Все они зависят от того, насколько активно страну будут поддерживать союзники.

Украина готова к переговорам с Россией, однако в этом процессе все вовлеченные стороны должны придерживаться международного права и уважения к территориальной целостности страны, в отношении которой ведется агрессия, пояснил Михаил Подоляк.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что война в Украине будет продолжаться и в 2025 году. Он отмечает, что Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12-15 млрд долларов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред