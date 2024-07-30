"Война - в патовой ситуации": эксперт объяснил, зачем Кулеба ездил в Китай

Решение о прекращении активной фазы боевых действий, то есть о заморозке конфликта, уже принято, считает Максим Розумный.

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Розумный прокомментировал визит Дмитрия Кулебы в Китай / Коллаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный прокомментировал визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай и его переговоры с главным дипломатом Пекина Ван И.

По словам Розумного, комментарии, которые прозвучали от Киева и Пекина после встречи дипломатов, не очень содержательные.

"Это общие и обтекаемые формулировки. Однако время визита, его контекст и характер встреч свидетельствуют о том, что российско-украинская война в патовой ситуации", - сказал Розумный в интервью Главреду.

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Эксперт добавил, что визит Кулебы в Китай является показателем того, что решение о прекращении активной фазы боевых действий, то есть о заморозке конфликта, очевидно, уже принято (хоть и без окончательного и принципиального политического урегулирования).

"Ситуация в войне зашла в тупик, поэтому заморозка выглядит логичным выходом. И к такому решению уже склонны наши западные партнеры, Китай, а также Украина и Россия", - сказал Розумный.

При этом он считает, что условия заморозки войны - "предмет даже не переговоров, а торгов".

"Поездка главы МИД Украины демонстрирует, что переговоры уже ведутся, и они очень активны. У Китая в этом процессе некая "золотая акция", потому что он имеет влияние на Россию на политическом и экономическом уровнях. И Киеву сегодня важно заручиться поддержкой Китая, чтобы прийти к заморозке конфликта на своих условиях", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Визит Кулебы в Китай - что известно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал первым высокопоставленным украинским чиновником, который посетил Китай после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. 24 июля украинский дипломат встретился с главой МИД Китая Ван И. Встреча состоялась, правда, не в Пекине, а в Гуанчжоу на юге КНР.

Кулеба заявил, что Китай никогда не станет на сторону России, однако он и не будет стоять на стороне Украины. Он всегда будет отстаивать только свои интересы в любых международных отношениях.

Министр добавил, что во время встречи украинская делегация получила от Китая "очень четкий сигнал" о том, что он рассматривает двусторонние отношения с Украиной.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин, по словам главы государства, поддерживает территориальную целостность Украины.

У Байдена также прокомментировали визит Кулебы в КНР. Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявл, что Украина показывает, что готова к переговорам для завершения войны и справедливого мира, однако Владимир Путин и агрессор Россия демонстрируют готовность воевать дальше.

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