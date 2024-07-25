Сигнал от Украины и планы Путина: у Байдена прокомментировали визит Кулебы в КНР

Украина показывает, что готова к переговорам для завершения войны и справедливого мира, однако Владимир Путин и агрессор Россия демонстрируют готовность воевать дальше. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
В ходе брифинга Госдепа чиновник, комментируя визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай, отметил, что позиция Киева не претерпела изменений.
"Я видел заявление МИД Китая о переговорах с министром иностранных дел Кулебой, и я также видел заявление МИД Украины по этому поводу, в котором говорится, что в их позиции ничего не изменилось", - сказал Миллер.
По его словам, Украина показывает, что готова вести переговоры по завершению войны для достижения справедливого мира, тогда как Путин намерен продолжать воевать.
"Поэтому наше отношение остается таким, как и раньше в течение определенного времени, а именно, что когда речь идет о дипломатии, ничего об Украине без Украины", - подчеркнул Мэттью Миллер.
Визит главы МИД Украины Кулебы в Китай – главные новости по теме:
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 июля отправился с визитом в Китай. Там он провел встречу с главным китайским дипломатом Ван И. По итогам переговоров Кулеба сделал заявление о том, что Китай согласился с позицией, согласно которой нужен не иллюзорный, а справедливый и устойчивый мир.
Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное
Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.
Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.
Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.
"Что принципиально важно? Китай незыблемо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень важно. Это снимает целый ряд инсинуаций. Второе. Мой китайский коллега четко сказал, что он соглашается, что нужна не иллюзия мира, а нужен справедливый и устойчивый мир", - отметил Кулеба.
Китай послал сигнал Украине о поддержке территориальной целостности и суверенитета страны, сказал президент Владимир Зеленский.
Также Пекин пообещал не поставлять России оружие.
"Визит украинского чиновника на таком уровне впервые за много лет - и это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также есть подтверждение того, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин - что Китай не будет поставлять оружие России", - добавил Зеленский.
Другие новости:
- Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ
- Заберет ли Китай территории у России: эксперт раскрыл хитрый план Пекина
- Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред