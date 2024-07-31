Россияне 'прогулялись' по самой зараженной зоне ЧАЭС: эколог шокировал последствиями

В Чернобыльской зоне есть определенные площади, где по-прежнему очень высокий уровень радиации, отметил Владимир Борейко.

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Россияне устроили себе "смертельную прогулку" в Чернобыле / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, УНИАН

Российские оккупанты получили значительное облучение во время прогулки по Рыжему лесу. Факт того, что оккупантов отправили в Чернобыльскую зону в 2022 году свидетельствует о крайнем цинизме и равнодушии путинского режима к жизни своих солдат. Об этом во время чата на Главреде рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

"Безусловно, российские солдаты, которых отправили в поход через Рыжий лес, получили облучение. Произошло то же самое, что и в 1986 году, когда туда нагнали строителей без респираторов и специальной защиты. То же случилось и в 2022-м, но с российскими войсками. Есть определенные площади там, где по-прежнему очень высокий уровень радиации", - отметил эколог.

По его словам, хотя российские власти не проводят исследования влияния этой прогулки на здоровье своих военных, очевидно, что они получили значительную дозу радиации.

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Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Россияне находились Чернобыльской зоне 2022 году- подробности

Напомним, российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля - в первый день войны России против Украины, выкопали окопы в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС. Захватчики даже начали жаловаться на то, что они получают облучение на ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой.

Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские солдаты, которые рыли окопы в Рыжем лесу и вблизи Чернобыльской АЭС, заслуживают номинации на Премию Дарвина. По ее словам, оккупанты получили опасные дозы радиации и последствия для них будут серьезными.

Как сообщал Главред, оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону, массово вывозят в Гомель на лечение. У всех - симптомы заражения радиационными ядами. По данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в республиканский Научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.

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