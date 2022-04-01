Оккупантов, рывших окопы в Чернобыле, в Украине предложили номинировать на премию Дарвина

Оккупанты уже вышли с территории ЧАЭС / Фото chernobyladventure.com, Reuters

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские солдаты, которые рыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжем лесу - и вблизи Чернобыльской АЭС, заслуживают номинации на премию Дарвина.

По словам министра, оккупанты "добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".

"Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально", – написала Верещук в Facebook.

Справка. Премия Дарвина существует с 1985 года. В шорт-лист попадают самые глупые и самые смешные смерти. Ее лауреатами становятся люди, погибшие наиболее нелепым способом и лишившие себя возможности внести свой клад в общий генофонд планеты. Премия присуждается ежегодно.

Как отреагировали в соцсети:

"Давайте немного подождем, возможно Путин хочет получить эту премию за бессмысленную смерть"

"Очень хорошо, что не смогут плодить себе подобных!"

"А еще номинантом на премию за Чернобаевку)"

"С глупой головой и ногам нет покоя..."

Как сообщал Главред, российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону, массово вывозят в Гомель на лечение. У всех - симптомы заражения радиационными ядами.

Согласно данным СМИ Беларуси, 30 марта в Гомель приехали около семи медицинских автобусов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. В машинах были люди в военной форме.

Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал. 31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что на территории украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет российских войск.

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