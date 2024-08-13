Наступление набирает обороты: ВСУ расширяют плацдарм на Курщине - BILD

Украинские защитники продвигаются в направлении Коренево, расширяя плацдарм на Курщине, рассказал Юлиан Рёпке.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-nabiraet-oboroty-vsu-rasshiryayut-placdarm-na-kurshchine-bild-10588244.html Ссылка скопирована

ВСУ расширяют плацдарм на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, svoboda.org

ВСУ взяли под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% региона, в то же время россияне утверждают, что потеряли 28. Украинские военные продолжают наступление в направлении поселка Коренево. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Рёпке.

"Самым большим успехом Украины стал захват Суджи: 12 августа военнослужащие ВСУ опубликовали видеозаписи, подтверждающие контроль Украины над городом. Это первый российский город, который удалось занять ВСУ. Суджа, в которой насчитывалось около пяти тысяч жителей, на записях выглядит пустынной, хотя серьезных разрушений не видно", - отметил Рёпке.

По его словам, видеозаписи из Курской области свидетельствуют о том, что в 20 км к югу от Суджи продолжаются тяжелые бои. Российские подразделения, включая отряды "Ахмат", пока не смогли продвинуться ближе к городу, чем на 6 км.

видео дня

Рёпке рассказал, что ВСУ также продвигаются на 30 км севернее, в направлении Коренево, пытаясь расширить свой плацдарм. Украинскую технику также заметили на дороге к селу Гирьи к востоку от Суджи.

Эксперт отметил, если Украине удастся занять эти населенные пункты, это станет значительным провалом для Владимира Путина.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины начали наступление на Курскую область России. Зеленский отметил, что украинские войска освободили около тысячи квадратных километров в Курской области, откуда оккупанты регулярно обстреливали Сумскую область.

Также 13 августа бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады опубликовали новое видео, где видно, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка. На видео военный меняет название населенного пункта, зарисовывая букву "О", и добавляет цвета украинского флага. Это видео - часть серии публикаций ВСУ об их успехах в Курской области.

Как сообщал Главред, российское командование подтягивает подкрепления к Курской области, где продолжается украинская спецоперация, подтвердил полковник СБУ Роман Костенко. Он отметил, что пока неизвестно, включает ли операция захват Курской АЭС и какие будут дальнейшие планы Украины после Курска.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред