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Россияне заявили об "одной из крупнейших" атак дронов на Москву: в сети паника

Анна Косик
21 августа 2024, 07:44
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Кроме Москвы и окрестностей беспилотники атаковали несколько других областей агрессора России.
бпла, взрывы
Взрывы прогремели в окрестностях Москвы и в нескольких других областях РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрины с видео

Ночь на 21 августа для жителей столицы страны-агрессора России выдалась очень тревожной. В Москве было шумно, местные жители массово сообщали об атаке дронов, что впоследствии подтвердили власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Московской области в пределах Подольска была якобы отражена атака беспилотников. Всего, по его данным, на столицу летело 10 БпЛА, которые удалось сбить российской ПВО.

"Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Собянин.

видео дня

Однако в сети местные жители опубликовали видео, которые, похоже, не подтверждают заявление официальных лиц. На опубликованных кадрах видно дым и искры в небе, а также слышны громкие взрывы, что, скорее всего, свидетельствует о не таком уж и "гладком" отражении атаки.

Россияне заявили об 'одной из крупнейших' атак дронов на Москву: в сети паника
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео ночной атаки дронов на Московскую область:

Кроме Москвы этой ночью неспокойно было в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областях. В последней сначала заявили о ракетной атаке, после чего в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар.

Воздушные атаки и взрывы в России - последние новости

Недавно дронами Главного управления разведки Минобороны Украины был нанесен удар по нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ", неподалеку от Пролетарска Ростовской области.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Ростовской области. По данным ведомства, там хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на российский аэродром "Саваслейка", что в 650 км от границы, возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для этого аэропорта.

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