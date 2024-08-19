В областях раздаются взрывы: Украина под атакой "Шахедов"

В Украине поздно вечером прогремели взрывы. Их было слышно во многих областях. Российские оккупанты атаковали регионы "Шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что беспилотники залетали через южные регионы и Сумскую область. Их удалось зафиксировать в Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.
Впоследствии "Шахеды" долетели до Киевской области. Мониторинговые каналы сообщали о том, что там раздались мощные взрывы. Воздушную тревогу объявили и в самой столице из-за атаки "Шахедов". В КМВА призывали жителей пройти в укрытие.
Также известно о том, что российские оккупанты запускают из тактической авиации КАБы, чтобы ударить ими по Сумской области.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Ракетные удары по Киеву 18 августа 2024 - последние новости
Около пяти часов утра 18 августа российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение. Также были запущены дроны. РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.
Около 7:00, через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву, российские оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами. После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены. В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.
По данным Воздушных сил, Россия нанесла по Украине ракетно-дроновый удар. Оккупанты выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.
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