В Defense Express оценили последствия мощной атаки дронов по аэродрому 'Саваслейка'

В результате атаки беспилотников возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для аэропорта.

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Украинские военные атаковали аэродром Саваслейка / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что с российского аэродрома "Саваслейка", что в 650 км от границы, взлетают российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". В результате атаки беспилотников возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для этого аэропорта.

"Относительно самолетов, дело в том, что далеко не всегда поврежденный самолет горит. Поэтому здесь надо дождаться непосредственно снимков с земли. Потому что даже спутник повреждения самолета может не зафиксировать", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

По его словам, во время атаки не было зафиксировано работы мощных средств ПВО. Катков говорит, что "Панциря" вообще там не было. Он предполагает, что на этом аэродроме за всю противовоздушную оборону "отбивались ЗУ-23-2, учитывая звук - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение".

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Аналитики Defense Express сообщают, что МИГи используют довольно специфическое термостабильное топливо - керосин Т-6, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, когда керосин нагревается до 100-150 градусов.

"Формально для МиГ-31 допускается использование других топлив. Например, наиболее распространенного керосина РТ, но с соответствующими ограничениями. Например, без сверхзвуковых высотных полетов, а без них запуск Х-47 "Кинжал" невозможен", - говорится в материале.

По его словам, керосин Т-6 в РФ производятся из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже довольно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Это конечно не означает, что враг не сможет переместить самолеты на другой аэродром, но в любом случае это о дополнительных осложнениях для врага", - говорится в статье Defense Express.

Что известно об аэродроме "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - это авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Известно, что с конца 2021 года на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас россияне применяют против Украины, пишет Википедия.

Удары по аэродромам России

Напомним, что дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину. Под утро 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".

Позже стало известно, что Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ. Атака была осуществлена дальнобойными дронами СБУ и Сил обороны. Под ударом оказались аэродромы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Это была самая большая атака на военные аэродромы за всю войну.

В Крыму 6 августа на аэродроме начался жесткий пожар. Свидетели сообщали об очень мощных взрывах вблизи аэродрома "Октябрьское". Также утверждается, что возле села Звездное горят склады с боеприпасами и детонируют. Было перекрыто железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь - Джанкой.

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